Анна Цуканова-Котт сняла клип для Тилля Линдеманна с участием Аглаи Тарасовой

8 сентября состоялась премьера клипа на песню Тилля Линдеманна
«Zunge», режиссёром которого стала Анна Цуканова-Котт
(в далёком и почти беззаботном 2021 году). В съёмках клипа также приняла участие Аглая Тарасова
, для которой это уже не первая работа в сотрудничестве с Линдеманном
.
Клип получился провокационным и не предназначен для слабонервных фото: Тилль Линдеманн и Анна Цуканова-Котт
: сначала вас ждёт увлекательное гастроскопическое путешествие по внутренностям артиста, а потом сцены с зашиванием рта и беспорядочный каннибализм.
фото: Тилль Линдеманн и Аглая Тарасова
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