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Анна Цуканова-Котт сняла клип для Тилля Линдеманна с участием Аглаи Тарасовой

9 сентября
2023 год

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9 сентября 2023
8 сентября состоялась премьера клипа на песню Тилля Линдеманна «Zunge», режиссёром которого стала Анна Цуканова-Котт (в далёком и почти беззаботном 2021 году). В съёмках клипа также приняла участие Аглая Тарасова, для которой это уже не первая работа в сотрудничестве с Линдеманном.

Анна Цуканова-Котт сняла клип для Тилля Линдеманна с участием Аглаи Тарасовой
фото: Тилль Линдеманн и Анна Цуканова-Котт

Клип получился провокационным и не предназначен для слабонервных: сначала вас ждёт увлекательное гастроскопическое путешествие по внутренностям артиста, а потом сцены с зашиванием рта и беспорядочный каннибализм.

Анна Цуканова-Котт сняла клип для Тилля Линдеманна с участием Аглаи Тарасовой
фото: Тилль Линдеманн и Аглая Тарасова
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Анна Цуканова-Котт сняла клип для Тилля Линдеманна с участием Аглаи Тарасовой фотографии
Анна Цуканова-Котт сняла клип для Тилля Линдеманна с участием Аглаи Тарасовой фотографии
Анна Цуканова-Котт сняла клип для Тилля Линдеманна с участием Аглаи Тарасовой фотографии
Анна Цуканова-Котт сняла клип для Тилля Линдеманна с участием Аглаи Тарасовой фотографии
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