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Эммануэль Беар призналась, что стала жертвой инцеста в детстве

9 сентября
2023 год

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9 сентября 2023

Французская актриса Эммануэль Беар в соавторстве с режиссёром Анастасией Миковой сняла документальное кино «Такая оглушительная тишина», рассказывающее истории четырёх жертв инцеста. Представляя своё кино на конференции в Париже в минувший вторник, Беар призналась, что сама стала жертвой инцеста в детстве. Первоначально актриса не хотела становиться одной из героинь фильма, но «глядя на их честность и отвагу, я тоже захотела говорить».

Эммануэль Беар призналась, что стала жертвой инцеста в детстве

В фильме слышен её закадровый голос, обращённый к обидчику: «Поскольку ни моя мама, ни мой отец, ни мои друзья ничего не замечали, ты мог делать это снова и снова. И ты делал на протяжении четырёх лет». Актриса не назвала имени своего обидчика, уточнив, что это был не её отец. Эммануэль было 10 лет, когда это началось. Когда ей было 14, актрису, по её собственным словам, «спасла» бабушка.
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Эммануэль Беар призналась, что стала жертвой инцеста в детстве фотографии
Эммануэль Беар призналась, что стала жертвой инцеста в детстве фотографии
Эммануэль Беар призналась, что стала жертвой инцеста в детстве фотографии
Эммануэль Беар призналась, что стала жертвой инцеста в детстве фотографии
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