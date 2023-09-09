Эммануэль Беар призналась, что стала жертвой инцеста в детстве

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Французская актриса Эммануэль Беар в соавторстве с режиссёром Анастасией Миковой сняла документальное кино «Такая оглушительная тишина», рассказывающее истории четырёх жертв инцеста. Представляя своё кино на конференции в Париже в минувший вторник, Беар призналась, что сама стала жертвой инцеста в детстве. Первоначально актриса не хотела становиться одной из героинь фильма, но «глядя на их честность и отвагу, я тоже захотела говорить».
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