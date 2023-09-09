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Неделя моды в Нью-Йорке: Дженнифер Лопес, Робин Райт и Дайан Китон

9 сентября
2023 год

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9 сентября 2023
Неделя моды в Нью-Йорке, начавшаяся 8 сентября, стала спасением для засидевшихся дома артистов. Два с лишним месяца забастовок, заморозки производств, бойкота премьер и фестивалей, отмены премьер — вся эта цеховая солидарность и борьба за своё будущее лишили тружеников кинематографа не только заработка, но и такой неотъемлемой части артистической жизни, как профессиональные светские мероприятия. Может быть поэтому на показе весенней коллекции 2024 дома Ralph Lauren собралось такое рекордное количество актёров? По мнению западной прессы, поводом к ажиотажу стал тот факт, что это был первый показ после четырёхлетнего отсутствия бренда на Неделе моды в Нью-Йорке. Так или иначе, посмотреть на триумфальное возвращение бренда и ощутить тепло вспышек папарацци пришли Дженнифер Лопес, Эмма Робертс, Дайан Китон, Робин Райт, Джулианна Мур, Аманда Сейфред, Кара Делевинь и многие другие.

Неделя моды в Нью-Йорке: Дженнифер Лопес, Робин Райт и Дайан Китон
фото: Адриа Архона

Неделя моды в Нью-Йорке: Дженнифер Лопес, Робин Райт и Дайан Китон
фото: Эмма Робертс

Неделя моды в Нью-Йорке: Дженнифер Лопес, Робин Райт и Дайан Китон
фото: Мэган Фэйхи

Неделя моды в Нью-Йорке: Дженнифер Лопес, Робин Райт и Дайан Китон
фото: Робин Райт

Неделя моды в Нью-Йорке: Дженнифер Лопес, Робин Райт и Дайан Китон
фото: Рэйчел Броснахэн

Неделя моды в Нью-Йорке: Дженнифер Лопес, Робин Райт и Дайан Китон
фото: Дженнифер Лопес

Неделя моды в Нью-Йорке: Дженнифер Лопес, Робин Райт и Дайан Китон
фото: Аманда Сейфред

Неделя моды в Нью-Йорке: Дженнифер Лопес, Робин Райт и Дайан Китон
фото: Дайан Китон
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Неделя моды в Нью-Йорке: Дженнифер Лопес, Робин Райт и Дайан Китон фотографии
Неделя моды в Нью-Йорке: Дженнифер Лопес, Робин Райт и Дайан Китон фотографии
Неделя моды в Нью-Йорке: Дженнифер Лопес, Робин Райт и Дайан Китон фотографии
Неделя моды в Нью-Йорке: Дженнифер Лопес, Робин Райт и Дайан Китон фотографии
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