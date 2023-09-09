Приглашённые звёзды: Нина Добрев, Джульетт Льюис и Милла Йовович

Лукбуки лос-анджелесского бренда Rodarte всегда выдержаны в цветочно-романтическом стиле и изобилуют звёздами кино. В лукбуке весенней коллекции 2024 года, снятом Дарьей Кобаяши Ритч
, количество знаменитостей зашкаливает: Милла Йовович
и её дочь Эвер Андерсон
, Лили Рейнхарт
, Нина Добрев
, Джульетт Льюис
, Мелани Лински
, Александра Шипп
, Хонг Чау
, Билли Лурд
и ещё с десяток молодых дарований Голливуда.
фото: Лили Рейнхарт
фото: Кортни Итон
фото: Эвер Андерсон
фото: Рэйн Спенсер
фото: Нина Добрев
фото: Милла Йовович
фото: Ава Филипп
фото: Мелани Лински
фото: Хонг Чау
фото: Джульетт Льюис фото: Кристин Фросет
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