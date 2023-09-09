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Приглашённые звёзды: Нина Добрев, Джульетт Льюис и Милла Йовович

9 сентября
2023 год

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9 сентября 2023
Лукбуки лос-анджелесского бренда Rodarte всегда выдержаны в цветочно-романтическом стиле и изобилуют звёздами кино. В лукбуке весенней коллекции 2024 года, снятом Дарьей Кобаяши Ритч, количество знаменитостей зашкаливает: Милла Йовович и её дочь Эвер Андерсон, Лили Рейнхарт, Нина Добрев, Джульетт Льюис, Мелани Лински, Александра Шипп, Хонг Чау, Билли Лурд и ещё с десяток молодых дарований Голливуда.

Приглашённые звёзды: Нина Добрев, Джульетт Льюис и Милла Йовович
фото: Лили Рейнхарт

Приглашённые звёзды: Нина Добрев, Джульетт Льюис и Милла Йовович
фото: Кортни Итон

Приглашённые звёзды: Нина Добрев, Джульетт Льюис и Милла Йовович
фото: Эвер Андерсон

Приглашённые звёзды: Нина Добрев, Джульетт Льюис и Милла Йовович
фото: Рэйн Спенсер

Приглашённые звёзды: Нина Добрев, Джульетт Льюис и Милла Йовович
фото: Нина Добрев

Приглашённые звёзды: Нина Добрев, Джульетт Льюис и Милла Йовович
фото: Милла Йовович

Приглашённые звёзды: Нина Добрев, Джульетт Льюис и Милла Йовович
фото: Ава Филипп

Приглашённые звёзды: Нина Добрев, Джульетт Льюис и Милла Йовович
фото: Мелани Лински

Приглашённые звёзды: Нина Добрев, Джульетт Льюис и Милла Йовович
фото: Хонг Чау

Приглашённые звёзды: Нина Добрев, Джульетт Льюис и Милла Йовович
фото: Джульетт Льюис

Приглашённые звёзды: Нина Добрев, Джульетт Льюис и Милла Йовович
фото: Кристин Фросет
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обсуждение >>
№ 1
babydylnova   9.09.2023 - 22:17
Вау, вот это красота. Одежда из цветов очень необычно выглядит. Всегда вдохновляюсь такими фотографиями, даже хочется начать шить такую красоту) читать далее>>
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Приглашённые звёзды: Нина Добрев, Джульетт Льюис и Милла Йовович фотографии
Приглашённые звёзды: Нина Добрев, Джульетт Льюис и Милла Йовович фотографии
Приглашённые звёзды: Нина Добрев, Джульетт Льюис и Милла Йовович фотографии
Приглашённые звёзды: Нина Добрев, Джульетт Льюис и Милла Йовович фотографии
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