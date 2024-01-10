Агата Муцениеце встречается со стоматологом

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Лайфстайл Брайан Остин Грин сделал вазэктомию после рождения пятого ребёнка Актёр больше не сможет иметь детей

Интервью Алексей Демидов: «Страх для артиста — делать роли одинаковыми» О бесконечных полицейских и комедийных образах, легко ли работать с детьми — и новом проекте со Стояновым

Обзор сериалов «Лада Голд»: Продам «Жигули», не машина – золото! Девяностые вернулись (а отечественный автопром никуда и не уходил)

Лайфстайл Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо Церемония вручения премии

Лайфстайл «Самый большой страх – с кем останутся дети»: Юлия Пересильд о подготовке к смерти Перед полётом в космос актриса продумала все сценарии развития событий