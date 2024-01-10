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Агата Муцениеце встречается со стоматологом

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10 января 2024
Агата Муцениеце опубликовала видео с острова Панган, на котором она отдыхает вместе со своим возлюбленным. Им оказался стоматолог Александр Соколенко: он родился в Саратове и сейчас работает хирургом-имплантологом в одной из частных московских клиник, сообщает The Voice.

Агата Муцениеце встречается со стоматологом
фото: Александр Соколенко и Агата Муцениеце

Согласно источнику, отношения Муцениеце и Соколенко длятся уже три года. Именно Александра однажды перепутали с Климом Шипенко, когда актрису застали возле театра в объятиях мужчины. Соколенко не публичный человек, но дружит с некоторыми своими звёздными клиентами. В свободное время он путешествует, занимается активными видами спорта и прыгает с парашютом.

Агата Муцениеце встречается со стоматологом
фото: Александр Соколенко
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Агата Муцениеце встречается со стоматологом фотографии
Агата Муцениеце встречается со стоматологом фотографии
Агата Муцениеце встречается со стоматологом фотографии
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