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СМИ: Ханде Эрчел выходит замуж за миллиардера Хакана Сабанджи

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10 января 2024
Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел выходит замуж за одного из самых влиятельных турецких миллиардеров Хакана Сабанджи. По данным турецких СМИ, торжество состоится летом этого года. Журналисты поймали пару в Стамбуле по возвращении с рождественских каникул, которые те проводили на Бали.

СМИ: Ханде Эрчел выходит замуж за миллиардера Хакана Сабанджи
фото: Ханде Эрчел и Хакан Сабанджи

Пара уже начала подготовку к церемонии: сейчас они выбирают место проведения свадьбы, а также ищут дом для совместного проживания в будущем. Актриса и бизнесмен хотят сыграть скромную свадьбу за границей, хотя семья Сабанджи настаивает на проведении пышного торжества в Стамбуле. Окончательного решения в этом вопросе ещё нет, как и официального подтверждения информации о свадьбе.

СМИ: Ханде Эрчел выходит замуж за миллиардера Хакана Сабанджи
фото: Ханде Эрчел и Хакан Сабанджи

По слухам, семья Хакана, который учился в Штатах и ведёт одно из направлений семейного бизнеса, не в восторге от его выбора и пророчила ему в невесты более перспективные партии. Его старший брат, к примеру, женат на юристке. У Ханде вообще нет высшего образования, она из простой семьи и в прошлом была замечена в скандалах, когда поклонники больше года следили за романом актрисы с коллегой Керемом Бюрсином, но эта история оказалась пиар-ходом. Возможно, именно поэтому в профиле Хакана до сих пор нет фотографий с возлюбленной. Зато есть фото с мамой, которая, как говорят, особенно против этого романа.
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Постучись в мою дверь

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СМИ: Ханде Эрчел выходит замуж за миллиардера Хакана Сабанджи фотографии
СМИ: Ханде Эрчел выходит замуж за миллиардера Хакана Сабанджи фотографии
СМИ: Ханде Эрчел выходит замуж за миллиардера Хакана Сабанджи фотографии
СМИ: Ханде Эрчел выходит замуж за миллиардера Хакана Сабанджи фотографии
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