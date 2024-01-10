СМИ: Ханде Эрчел выходит замуж за миллиардера Хакана Сабанджи

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«Сохранить как…»-2023: необычные фильмы, которые вы наверняка пропустили (а зря)

Всего в начале года в кинотеатрах побывали 14,8 млн человек

«Холоп 2» стал самым успешным фильмом в новогодние праздники

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Анна Глаубэ: «Мы не стараемся вызвать у зрителя слезу — это история не про жалость, а про силу духа»

Актриса — о сериале «Сама виновата?», знакомстве с Маргаритой Грачевой и психологическом насилии в своей жизни