«Я разобью тысячу таких лжеартистов»: Никита Кологривый раскритиковал Данилу Козловского

Никита Кологривый
, наиболее запомнившийся зрителю по роли Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»
, во время беседы в Школе-студии «Останкино» высказался о Даниле Козловском
и заявил, что одна из самых известных его ролей – в фильме «Духless»
– очень лёгкая.
«Ну вот «Духless»… Сложно играть? На мужика надень костюм-тройку, посади его в «Роллс-Ройс», скажи ему разговаривать вот таким голосом (шепчет), немножко пафоса добавь. Зритель должен понять, что всё это очень серьёзно. А всё делается секундно и моментально, я разобью тысячу таких лжеартистов»
, – сказал Никита.
Он также заявил, что готов покорить Голливуд и показать, как работают настоящие профессионалы: «Мы работали с Тимуром Бекмамбетовым, и я ему говорю: «Только пустите меня туда». Надо просто понять, где ты будешь всегда в обойме, понять, какие твои качества помогают людям улыбаться»
.
Кологривый признался, что если он приедет в Штаты, то «уничтожит» там всех. Хотя творческие цели у актёра, кажется, немного другие. Во время беседы он удивил студентов ответом на вопрос о роли мечты: ему интересно играть исторических персонажей типа Емельяна Пугачева, Ивана Грозного и Степана Разина.
обсуждение >>