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«Я разобью тысячу таких лжеартистов»: Никита Кологривый раскритиковал Данилу Козловского

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10 января 2024
Никита Кологривый, наиболее запомнившийся зрителю по роли Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», во время беседы в Школе-студии «Останкино» высказался о Даниле Козловском и заявил, что одна из самых известных его ролей – в фильме «Духless» – очень лёгкая.

«Я разобью тысячу таких лжеартистов»: Никита Кологривый раскритиковал Данилу Козловского

«Ну вот «Духless»… Сложно играть? На мужика надень костюм-тройку, посади его в «Роллс-Ройс», скажи ему разговаривать вот таким голосом (шепчет), немножко пафоса добавь. Зритель должен понять, что всё это очень серьёзно. А всё делается секундно и моментально, я разобью тысячу таких лжеартистов», – сказал Никита.

Он также заявил, что готов покорить Голливуд и показать, как работают настоящие профессионалы: «Мы работали с Тимуром Бекмамбетовым, и я ему говорю: «Только пустите меня туда». Надо просто понять, где ты будешь всегда в обойме, понять, какие твои качества помогают людям улыбаться».

«Я разобью тысячу таких лжеартистов»: Никита Кологривый раскритиковал Данилу Козловского

Кологривый признался, что если он приедет в Штаты, то «уничтожит» там всех. Хотя творческие цели у актёра, кажется, немного другие. Во время беседы он удивил студентов ответом на вопрос о роли мечты: ему интересно играть исторических персонажей типа Емельяна Пугачева, Ивана Грозного и Степана Разина.
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№ 3
Мария Бардина   10.01.2024 - 22:56
... Ну в общем очень похоже на то, но одна заминочка. Топит он исклчюительно толкьо уже тонущих Бортич и опального Козловского. Какие Бондарчуки? Окститесь))) И методами, так скажем, чисто шариковскими... читать далее>>
№ 2
Violets For Roses   10.01.2024 - 22:47
Уж не карт-бланш ли получил Никита от кого-то сверху, на то, чтобы "мочить" старую кинематографическую тусовку, подобно недавнему низвержению тусовки шоубиза? Может Михалковым-Бондарчукам-Янковским... читать далее>>
№ 1
Мария Бардина   10.01.2024 - 22:42
Бдааа. Без комментариев. Кстати, это видео с интервью Студия Останкино уже потерла в ютубе и вк. Может потом еще выложат в качестве, кто их знает Прямо как в анекдоте про лису и ворону. Детский сад читать далее>>
Всего сообщений: 3
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«Я разобью тысячу таких лжеартистов»: Никита Кологривый раскритиковал Данилу Козловского фотографии
«Я разобью тысячу таких лжеартистов»: Никита Кологривый раскритиковал Данилу Козловского фотографии
«Я разобью тысячу таких лжеартистов»: Никита Кологривый раскритиковал Данилу Козловского фотографии
«Я разобью тысячу таких лжеартистов»: Никита Кологривый раскритиковал Данилу Козловского фотографии
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