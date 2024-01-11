Киану Ривз и Чайна Мьевиль написали совместный фантастический роман

Киану Ривз и британский писатель-фантаст Чайна Мьевиль написали совместный роман «The Book of Elsewhere». Его релиз состоится 23 июля, сообщает Deadline.
фото: Киану Ривз и Чайна Мьевиль
Действие происходит в мире комиксов «BRZRKR», созданных Ривзом вместе с писателем Мэттом Киндтом и художником Роном Гарни. В центре сюжета романа – вoин, который на протяжении тысячелетий пытается найти ключ к своему бессмертию.
фото: Обложка книги
«Иногда самые лучшие игры — это те, в которые ты играешь с чужими игрушками. Для меня было честью, шоком и восторгом, когда Киану пригласил меня поиграть. Но я и предположить не мог, насколько щедрым он окажется с игрушками, на создание которых потратил столько времени, насколько рад будет экспериментировать вместе, насколько открыт для настоящего сотрудничества», — сказал Мьевиль. Серия «BRZRKR», впервые опубликованная в 2021 году, стала бестселлером номер один среди новых комиксов за последние двадцать пять лет.
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