Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Киану Ривз и Чайна Мьевиль написали совместный фантастический роман

11 января
2024 год
январь 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Лайфстайл >>
11 января 2024
Киану Ривз и британский писатель-фантаст Чайна Мьевиль написали совместный роман «The Book of Elsewhere». Его релиз состоится 23 июля, сообщает Deadline.

Киану Ривз и Чайна Мьевиль написали совместный фантастический роман
фото: Киану Ривз и Чайна Мьевиль

Действие происходит в мире комиксов «BRZRKR», созданных Ривзом вместе с писателем Мэттом Киндтом и художником Роном Гарни. В центре сюжета романа – вoин, который на протяжении тысячелетий пытается найти ключ к своему бессмертию.

Киану Ривз и Чайна Мьевиль написали совместный фантастический роман
фото: Обложка книги

«Иногда самые лучшие игры — это те, в которые ты играешь с чужими игрушками. Для меня было честью, шоком и восторгом, когда Киану пригласил меня поиграть. Но я и предположить не мог, насколько щедрым он окажется с игрушками, на создание которых потратил столько времени, насколько рад будет экспериментировать вместе, насколько открыт для настоящего сотрудничества», — сказал Мьевиль. Серия «BRZRKR», впервые опубликованная в 2021 году, стала бестселлером номер один среди новых комиксов за последние двадцать пять лет.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
книги
персоны
Киану Ривз

фотографии >>
Киану Ривз и Чайна Мьевиль написали совместный фантастический роман фотографии
Киану Ривз и Чайна Мьевиль написали совместный фантастический роман фотографии
Киану Ривз и Чайна Мьевиль написали совместный фантастический роман фотографии
Киану Ривз и Чайна Мьевиль написали совместный фантастический роман фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Соломин
11 января ушёл из жизни актёр Юрий Соломин.
Тамара Милашкина
10 января ушла из жизни оперная певица Тамара Милашкина.
Игорь Болгарин
9 января ушёл из жизни сценарист, режиссёр Игорь Болгарин.
Сергей Гавлич
31 декабря ушёл из жизни актёр Сергей Гавлич.

День рождения >>

Виктор Авдюшко
Леонид Галлис
Анна Дворжецкая
Нина Корниенко
Виталий Редько
Георгий Тараторкин
Антон Хабаров
Константин Хабенский
Юлия Хлынина
Бернар Блие
Марк Блукас
Свен Воллтер
Мацей Даменцкий
Альбер Дюпонтель
Джейсон Коннери
Род Тейлор
все родившиеся 11 января >>

Афиша кино >>

Последний наёмник
криминальный фильм, триллер
Ирландия, 2023
Проклятие дома с призраками
фильм ужасов
Великобритания, 2022
Спасти Санту
комедия, семейное кино
Испания, 2023
Стальная хватка
биография, драма, спортивный фильм
Великобритания, США, 2023
Турбозавры. Год Дракона
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Ада
драма, молодежный фильм
Россия, 2023
Человек-невидимка. Возвращение
научная фантастика, триллер
Великобритания, 2023
Каменщик
боевик, триллер, экранизация
Болгария, Греция, США, 2023
Астрал. Новые души
мистика, фильм ужасов
Индонезия, 2022
Отпуск по-корейски
комедия
Сингапур, Южная Корея, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram