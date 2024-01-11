«Мне стоит исчезнуть с экранов на время»: Марго Робби берёт перерыв в карьере

Марго Робби
стала героиней обложки нового номера журнала Deadline и рассказала о перерыве в карьере актрисы и желании стать режиссёром. После выхода фильма «Барби»
Марго сконцентрировалась исключительно на продюсерской деятельности.
«Я думаю, что всем уже надоело меня видеть. Наверное, мне стоит исчезнуть с экранов на некоторое время. Честно говоря, если бы я снялась ещё в одном фильме слишком рано, люди бы сказали: «Опять она? Мы только что провели с ней целое лето. Мы с ней покончили». Я не знаю, что буду делать дальше, но надеюсь, что это будет не скоро»
, – сказала Марго.
В планах у Робби выпустить несколько фильмов в качестве продюсера, в том числе приквел «Одиннадцати друзей Оушена»
. Она также задумывается о карьере режиссёра: «Я бы очень хотела стать режиссёром. Я не тороплюсь, потому что чувствую, что никогда не будет достаточно времени, чтобы научиться всему, чему я хочу научиться, прежде чем я сделаю это, но у меня определённо есть этот зуд, и он становится слишком сильным. Не знаю, как долго я ещё смогу сдерживаться»
.
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