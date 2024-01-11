«Мне стоит исчезнуть с экранов на время»: Марго Робби берёт перерыв в карьере

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Главная тема «Балерина» с Аной де Армас, сиквел «Джокера», «Красотки в бегах» Итана Коэна и еще 17 интригующих триллеров 2024 года Все ожидаемые зарубежные образчики жанра в одном обзоре

Лайфстайл «Самый большой страх – с кем останутся дети»: Юлия Пересильд о подготовке к смерти Перед полётом в космос актриса продумала все сценарии развития событий

Новости кино Денис Никифоров и пес Бим займутся новыми расследованиями 12 января Продолжение остросюжетного детектива выйдет на НТВ

Обзор сериалов «Лада Голд»: Продам «Жигули», не машина – золото! Девяностые вернулись (а отечественный автопром никуда и не уходил)

Новости кино «Холоп 2» стал самым успешным фильмом в новогодние праздники Всего в начале года в кинотеатрах побывали 14,8 млн человек

Лайфстайл «Страхов у меня сейчас миллион»: Юлия Пересильд об успехе дочери Анны Пересильд Актриса прокомментировала всероссийское помешательство на актёрах из «Слова пацана»