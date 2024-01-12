Фавориты сезона: Эмма Стоун, Марго Робби и Натали Портман

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Спутник телезрителя «Kingsman: Золотое кольцо»: Мир без наркотиков В ночь с 10 на 11 января, 00:30, РЕН ТВ

Спутник телезрителя «Сердце Пармы»: Кровью земля к земле прирастает 9 января, 14:10, viju TV1000 русское

Лайфстайл «Я разобью тысячу таких лжеартистов»: Никита Кологривый раскритиковал Данилу Козловского А также заявил, что готов покорить Голливуд

Интервью Анна Глаубэ: «Мы не стараемся вызвать у зрителя слезу — это история не про жалость, а про силу духа» Актриса — о сериале «Сама виновата?», знакомстве с Маргаритой Грачевой и психологическом насилии в своей жизни