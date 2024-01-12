Фавориты сезона: Эмма Стоун, Марго Робби и Натали Портман

Сезон наград открылся 8 января вручением премии «Золотой глобус»
и вплоть до самого «Оскара» мы еженедельно будем видеть одни и те же лица в красивых нарядах. Сегодня посмотрим на то, как фавориты сезона разоделись по случаю «Governor Awards», церемония вручения которой состоялась 9 января в Лос-Анджелесе. А фавориты у нас, если вы ещё не поняли, следующие: Натали Портман
, Марго Робби
, Флоренс Пью
, Пенелопа Крус
, Розамунд Пайк
, Эмма Стоун
, Ева Лонгория
, Брэдли Купер
, Леонардо ДиКаприо
, Жюльет Бинош
, Киллиан Мёрфи
, Зак Эфрон
и многие другие.
фото: Роберт Дауни-младший и Киллиан Мёрфи
фото: Брэдли Купер
фото: Кэйли Спэни
фото: Эмма Стоун
фото: Ева Лонгория
фото: Джулианна Мур
фото: Марго Робби
фото: Розамунд Пайк
фото: Флоренс Пью
фото: Клэр Фой фото: Натали Портман
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