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Фавориты сезона: Эмма Стоун, Марго Робби и Натали Портман

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12 января 2024
Сезон наград открылся 8 января вручением премии «Золотой глобус» и вплоть до самого «Оскара» мы еженедельно будем видеть одни и те же лица в красивых нарядах. Сегодня посмотрим на то, как фавориты сезона разоделись по случаю «Governor Awards», церемония вручения которой состоялась 9 января в Лос-Анджелесе. А фавориты у нас, если вы ещё не поняли, следующие: Натали Портман, Марго Робби, Флоренс Пью, Пенелопа Крус, Розамунд Пайк, Эмма Стоун, Ева Лонгория, Брэдли Купер, Леонардо ДиКаприо, Жюльет Бинош, Киллиан Мёрфи, Зак Эфрон и многие другие.

Фавориты сезона: Эмма Стоун, Марго Робби и Натали Портман
фото: Роберт Дауни-младший и Киллиан Мёрфи

Фавориты сезона: Эмма Стоун, Марго Робби и Натали Портман
фото: Брэдли Купер

Фавориты сезона: Эмма Стоун, Марго Робби и Натали Портман
фото: Кэйли Спэни

Фавориты сезона: Эмма Стоун, Марго Робби и Натали Портман
фото: Эмма Стоун

Фавориты сезона: Эмма Стоун, Марго Робби и Натали Портман
фото: Ева Лонгория

Фавориты сезона: Эмма Стоун, Марго Робби и Натали Портман
фото: Джулианна Мур

Фавориты сезона: Эмма Стоун, Марго Робби и Натали Портман
фото: Марго Робби

Фавориты сезона: Эмма Стоун, Марго Робби и Натали Портман
фото: Розамунд Пайк

Фавориты сезона: Эмма Стоун, Марго Робби и Натали Портман
фото: Флоренс Пью

Фавориты сезона: Эмма Стоун, Марго Робби и Натали Портман
фото: Клэр Фой

Фавориты сезона: Эмма Стоун, Марго Робби и Натали Портман
фото: Натали Портман
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Фавориты сезона: Эмма Стоун, Марго Робби и Натали Портман фотографии
Фавориты сезона: Эмма Стоун, Марго Робби и Натали Портман фотографии
Фавориты сезона: Эмма Стоун, Марго Робби и Натали Портман фотографии
Фавориты сезона: Эмма Стоун, Марго Робби и Натали Портман фотографии
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