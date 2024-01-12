«Моё материнство намоленное, долгожданное»: Равшана Куркова о превращении в «абсолютную мамашку»

Почти год назад Равшана Курковародила дочь Самиру, а за три года до этого в её жизни появился (скорее всего, не без помощи суррогатной матери) сын Гаспар. В интервью изданию «ОК!» актриса мастерски уводила разговор в сторону детей и материнства, на практике подтверждая собственные слова о превращении в «абсолютную мамашку».
фото: Равшана Куркова с сыном Гаспаром
«Я очень хотела детей, мое материнство намоленное, долгожданное. А когда родительство осознанное, то ты готов к нему физически, морально, материально, психологически. Я благодарна и наслаждаюсь этим моментом каждый день, хотя, как мы знаем, дни бывают в жизни очень разные...»
фото: Равшана Куркова
«Но вообще, самое сложное в жизни — стать хорошим родителем. Это такая проверка на всё: на масштаб твоего терпения, предел возможностей, смирения, внутренних ресурсов. Это очень сильный опыт, каждодневный, мало кому заметный труд. При всём при этом, каким бы ты ни был родителем, ребёнку всегда будет что тебе предъявить, к этому тоже надо быть готовым. Но важно не потерять контакт между вами, поэтому надо с самого начала понимать, что это совершенно новый человек, он продолжение (хотя и часть) тебя. Он — не ты, у него своя душа, своя судьба, свои мечты и свои ошибки. И это надо уважать. Главная задача родителей — подготовить человека к взрослой жизни, помочь с выбором пути, чтобы у него были слагаемые для своего собственного счастья, чтобы было из чего его строить — знания, умения, воля, стержень, целеустремленность, понимание хорошего и плохого, для того чтобы он мог о себе позаботиться, особенно когда нас уже не будет рядом…»
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