Пон Чжун Хо и ещё 2000 кинематографистов Южной Кореи обвиняют полицию в смерти актёра Ли Сон Гюна

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Спутник телезрителя «Kingsman: Золотое кольцо»: Мир без наркотиков В ночь с 10 на 11 января, 00:30, РЕН ТВ

Новости кино Александр Горбатов, Линда Лапиньш и Дарья Урсуляк в тизере шпионской драмы «ГДР» Премьера состоится этой зимой

Спутник телезрителя «Starперцы»: Умирать - так с музыкой! В ночь с 11 на 12 января, 00:00, Пятница!

Спутник телезрителя «Ограбление Казино»: Гангста стайл В ночь с 12 на 13 января, 02:00, ТНТ4