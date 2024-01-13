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Пон Чжун Хо и ещё 2000 кинематографистов Южной Кореи обвиняют полицию в смерти актёра Ли Сон Гюна

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13 января 2024
Режиссёр фильмов «Паразиты» и «Сквозь снег» Пон Чжун Хо и ещё 2000 работников южнокорейской киноиндустрии потребовали провести расследование обстоятельств смерти актёра Ли Сон Гюна. Ли Сон Гюн был найден мёртвым в машине в центральном парке Сеула 27 декабря 2023 года — спустя несколько дней после третьего допроса по обвинению в употреблении запрещённых веществ.

Пон Чжун Хо и ещё 2000 кинематографистов Южной Кореи обвиняют полицию в смерти актёра Ли Сон Гюна
фото: Ли Сон Гюн

Расследование в отношении актёра началось в октябре 2023 года и напоминало криминальную авантюру, в которой Ли Сон Гюн был одновременно подозреваемым и жертвой. Актёра шантажировала некая работница клуба, у которой в телефоне была переписка и фотографии с Ли Сон Гюном и другими местными знаменитостями. Женщина сообщила Ли Сон Гюну, что её телефон взломал хакер и теперь требует 300 миллионов корейских вон (около 230 тысяч долларов США) за неразглашение информации о том, что Ли Сон Гюн принимал с ней наркотики. Схема сработала и Ли Сон Гюн передал деньги шантажисту.

Видимо, он был не единственной жертвой шантажистов, потому что полиция всё-таки добралась до работницы клуба по анонимной наводке и конфисковала её золотоносный телефон. И начала расследование в отношении актёра, обвинив его в нарушении Закона о контроле за оборотом наркотиков.

Пон Чжун Хо и ещё 2000 кинематографистов Южной Кореи обвиняют полицию в смерти актёра Ли Сон Гюна
фото: Ли Сон Гюн перед допросом

В ответ на обвинения актёр заявил, что невиновен и сам стал жертвой работницы клуба, которая обманом заставила его принимать наркотики, в то время как он понятия не имел, что ему скармливают. Анализ волос и ногтей актёра на содержание следов запрещённых веществ в организме дал отрицательный результат. Это свидетельствовало о том, что актёр не принимал наркотики в течение последних 8-10 месяцев. Но полиция не спешила снимать с него обвинения из-за истории с передачей денег шантажистам.

Пон Чжун Хо и ещё 2000 кинематографистов Южной Кореи обвиняют полицию в смерти актёра Ли Сон Гюна
фото: Пон Чжун Хо и коллеги

Смерть Ли вызвала у его коллег по цеху вопросы к полиции и прессе. Во-первых, налицо факт утечки деталей уголовного расследования. Полиция устроила из допросов Ли публичный акт с позированием для прессы перед зданием участка. И беспричинно мариновала его в допросной, проигнорировав отрицательный тест на наркотики. А пресса предсказуемо продемонстрировала нарушение границ личной жизни актёра, освещая это дело.

Пон Чжун Хо и компания, по сути, пытаются добиться расследования в области нарушений информационной безопасности полиции, или проще говоря, выяснить, кто слил информацию о деле актёра прессе. А также поднять вопрос о юридической правомерности действий полиции, которая предоставляла прессе информацию графика явок актёра в участок. Во избежание повторения подобных трагических случаев ассоциация работников киноиндустрии предлагает принять “Превентивный закон Ли Сон Гюна”, защищающий права человека, находящегося под следствием, и обеспечивающий конфиденциальность информации, связанной с уголовным расследованием.
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Пон Чжун Хо и ещё 2000 кинематографистов Южной Кореи обвиняют полицию в смерти актёра Ли Сон Гюна фотографии
Пон Чжун Хо и ещё 2000 кинематографистов Южной Кореи обвиняют полицию в смерти актёра Ли Сон Гюна фотографии
Пон Чжун Хо и ещё 2000 кинематографистов Южной Кореи обвиняют полицию в смерти актёра Ли Сон Гюна фотографии
Пон Чжун Хо и ещё 2000 кинематографистов Южной Кореи обвиняют полицию в смерти актёра Ли Сон Гюна фотографии
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