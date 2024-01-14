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Актёр массовки обвинил Мию Гот в избиении и подал на неё в суд

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14 января 2024
Тем, кто никогда не интересовался творчеством Мии Гот и фильмами, в которых она снимается, вероятно придётся-таки обратить внимание на её новый фильм «Максин» — заключительную часть трилогии Тая Уэста о психопатке, мечтающей стать звездой.

Актёр массовки обвинил Мию Гот в избиении и подал на неё в суд

На днях актёр массовки Джеймс Хантер, сыгравший в фильме роль «мёртвого заключённого», подал на актрису в суд за намеренное избиение. В своём судебном иске Хантер описывает ситуацию следующим образом: его наняли на три дня, в его обязанности входило неподвижное лежание на полу на пути Мии Гот, которая, переступая через него и другие «трупы», куда-то бежит. В одном из дублей Гот чуть не наступила на Хантера, после чего тот сразу пожаловался ассистенту режиссёра. И в следующем дубле, как уверяет потерпевший, актриса намеренно пнула его ногой в тяжёлом ботинке по голове. Нет, ну в принципе, когда у тебя муж Шайа ЛаБаф, всякое может случится…

Актёр массовки обвинил Мию Гот в избиении и подал на неё в суд

После съёмок Гот якобы не поленилась найти Хантера, смывающего кинокровь в ванной, и начать над ним всячески издеваться и принижать его достоинство. Дополнительным источником боли и дискомфорта для Хантера послужил процесс снятия с себя тюремной робы, пропитанной засохшей кинокровью. По дороге домой Хантер дважды останавливал машину, чувствуя головокружение. На следующий день кастинговое агентство проинформировало его по телефону и электронной почте, что ему больше не нужно возвращаться на съёмки этого фильма. Так что судебные претензии у Хантера не только к Мии Гот, но и к кинокомпании A24 и режиссёру фильма Таю Уэсту.
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№ 1
Анастасия Евстафьева (внучка рыбака и учительницы русского языка и литературы)   14.01.2024 - 16:52
;( читать далее>>
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Актёр массовки обвинил Мию Гот в избиении и подал на неё в суд фотографии
Актёр массовки обвинил Мию Гот в избиении и подал на неё в суд фотографии
Актёр массовки обвинил Мию Гот в избиении и подал на неё в суд фотографии
Актёр массовки обвинил Мию Гот в избиении и подал на неё в суд фотографии
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