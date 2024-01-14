Между премиями: Дженнифер Энистон. Риз Уизерспун и Эмили Блант

Кирилл Полухин составит компанию Антону Батыреву во втором сезоне «Контуженного»
Стартовали съемки продолжения детективного сериала
3 комментария
На днях в Беверли-Хиллз состоялся праздничный ужин Американского института киноискусства — очередной индустриальный корпоратив для сезонных претендентов на Оскара и другие награды. Среди гостей ужина были Марго Робби (мы ещё увидим её раз двести), Эмма Стоун, Лили Гэдстоун, Дженнифер Энистон, Кэри Маллиган, Брэдли Купер, Леонардо ДиКаприо, Натали Портман, Эмили Блант, Риз Уизерспун, Флоренс Пью, Киллиан Мёрфи и другие.
обсуждение >>