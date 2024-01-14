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Деконструкция «Д`Артаньян и три мушкетёра»
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Между премиями: Дженнифер Энистон. Риз Уизерспун и Эмили Блант

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14 января 2024

На днях в Беверли-Хиллз состоялся праздничный ужин Американского института киноискусства — очередной индустриальный корпоратив для сезонных претендентов на Оскара и другие награды. Среди гостей ужина были Марго Робби (мы ещё увидим её раз двести), Эмма Стоун, Лили Гэдстоун, Дженнифер Энистон, Кэри Маллиган, Брэдли Купер, Леонардо ДиКаприо, Натали Портман, Эмили Блант, Риз Уизерспун, Флоренс Пью, Киллиан Мёрфи и другие.

Между премиями: Дженнифер Энистон. Риз Уизерспун и Эмили Блант
фото: Натали Портман

Между премиями: Дженнифер Энистон. Риз Уизерспун и Эмили Блант
фото: Эмма Стоун

Между премиями: Дженнифер Энистон. Риз Уизерспун и Эмили Блант
фото: Флоренс Пью

Между премиями: Дженнифер Энистон. Риз Уизерспун и Эмили Блант
фото: Дженнифер Энистон

Между премиями: Дженнифер Энистон. Риз Уизерспун и Эмили Блант
фото: Грета Гервиг, Америка Феррера и Марго Робби

Между премиями: Дженнифер Энистон. Риз Уизерспун и Эмили Блант
фото: Брэдли Купер

Между премиями: Дженнифер Энистон. Риз Уизерспун и Эмили Блант
фото: Эмили Блант

Между премиями: Дженнифер Энистон. Риз Уизерспун и Эмили Блант
фото: Джереми Аллен Уайт

Между премиями: Дженнифер Энистон. Риз Уизерспун и Эмили Блант
фото: Риз Уизерспун

Между премиями: Дженнифер Энистон. Риз Уизерспун и Эмили Блант
фото: Педро Паскаль

Между премиями: Дженнифер Энистон. Риз Уизерспун и Эмили Блант
фото: Селена Гомес

Между премиями: Дженнифер Энистон. Риз Уизерспун и Эмили Блант
фото: Мерил Стрип
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Между премиями: Дженнифер Энистон. Риз Уизерспун и Эмили Блант фотографии
Между премиями: Дженнифер Энистон. Риз Уизерспун и Эмили Блант фотографии
Между премиями: Дженнифер Энистон. Риз Уизерспун и Эмили Блант фотографии
Между премиями: Дженнифер Энистон. Риз Уизерспун и Эмили Блант фотографии
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Деконструкция «Д`Артаньян и три мушкетёра»

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