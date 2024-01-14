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«Это прям моё»: Анна Пересильд рассказала о намерении построить актёрскую карьеру

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14 января 2024

На канале Лауры Джугелии вышло на сегодняшний день самое длинное интервью с 14-летней Анной Пересильд, которую прославил сериал «Слово пацана». И если коротко — Анна серьёзно настроена на то, чтобы подольше задержаться в киноиндустрии.

«Это прям моё»: Анна Пересильд рассказала о намерении построить актёрскую карьеру

«Я на самом деле сначала хотела быть балериной, потом певицей и уже потом я пришла к тому, что хочу быть актрисой. Наверное, это случилось на самом моём первом проекте, на съёмках фильма «Черновик». Съёмочный процесс, он же очень затягивает. Как только один раз попробовал, сразу влюбляешься в эту атмосферу. Тяжело оттуда вылезти потом. Это прям моё. Мне безумно нравится процесс».

Певицей, кстати, Анна готовилась стать не в теории, а на практике, и даже успела выпустить клип и выступить дуэтом с мамой на Первом канале. «Я пою с самого детства, и даже был момент, когда я в музыкальной школе на хор ходила. Сейчас занимаюсь джазовым вокалом. Мне это очень интересно и у меня уже даже написан альбом. Но у меня пока сомнения, переживания о том, что надо где-то что-то доделать. Поэтому альбом тоже в процессе написания».

«Это прям моё»: Анна Пересильд рассказала о намерении построить актёрскую карьеру

В будущем Анна планирует поступать в ГИТИС, но не на актёрский, а на режиссёрский. «Потому что, как мне сказала мама, режиссёрский факультет — самый лучший. Все про него так говорят. И мне очень интересно узнать, почему. Посмотрим, что будет в будущем».

И ещё немножко фактов об Анне:

Анна решила походить к психологу, не потому, что у неё были какие-то проблемы, а потому что ей просто стало очень любопытно.

У Анны синдром отличницы и ей важно, чтобы у неё были одни пятёрки. Хотя родители вовсе от неё этого не требуют.

Своей суперсилой Анна считает умение слушать людей и прислушиваться к их мнениям. А слабостью называет неспособность переносить чужую жалость, в особенности фальшивую.

Самый большой страх Анны — остаться совсем одной на планете.
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«Это прям моё»: Анна Пересильд рассказала о намерении построить актёрскую карьеру фотографии
«Это прям моё»: Анна Пересильд рассказала о намерении построить актёрскую карьеру фотографии
«Это прям моё»: Анна Пересильд рассказала о намерении построить актёрскую карьеру фотографии
«Это прям моё»: Анна Пересильд рассказала о намерении построить актёрскую карьеру фотографии
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