«Это прям моё»: Анна Пересильд рассказала о намерении построить актёрскую карьеру

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Между премиями: Дженнифер Энистон. Риз Уизерспун и Эмили Блант

Актёр массовки обвинил Мию Гот в избиении и подал на неё в суд

13 января

Пон Чжун Хо и ещё 2000 кинематографистов Южной Кореи обвиняют полицию в смерти актёра Ли Сон Гюна

Халатность в области информационной безопасности и травля в прессе могла довести актёра до самоубийства