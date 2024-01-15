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«Не могу собраться с мыслями»: Кит Харингтон рассказал о жизни с СДВГ

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15 января 2024
Кит Харингтон в подкасте The Hidden 20% рассказал, что в 2019 году, когда он лечился от алкогольной зависимости в реабилитационном центре, у него диагностировали СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности).

«Не могу собраться с мыслями»: Кит Харингтон рассказал о жизни с СДВГ

СДВГ — это психическое расстройство, из‑за которого у человека часто возникают сложности с концентрацией внимания и усидчивостью. Вспоминая юность, актёр сказал, что у него был целый набор неврозов, и родители даже называли его «принцем тьмы» из-за того, что он часто пребывал в подавленном настроении. Харингтон отметил, что из-за расстройства ему постоянно приходится заниматься чем-то новым, но с режимом многозадачности он не справляется.

«Мне сложно сосредоточиться на работе, я не могу работать в режиме многозадачности. Если в моей голове происходит больше одной вещи, я становлюсь подавленным. Я становлюсь невероятно раздражительным, тревожным, не могу собраться с мыслями», — отметил он.

По словам актёра, особенно трудно ему пришлось, когда «Игра престолов» была на пике популярности. Тогда он обращал внимание на все высказывания фанатов и хейтеров о нем. Позже благодаря изучению своего диагноза актёр научился регулировать своё состояние. Сейчас он чувствует себя хорошо.
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№ 1
Yanina Sokolova   15.01.2024 - 22:31
Отлично понимаю Кита, кое-какие проблемы есть и у меня. Врачи смогут, только контролировать проблему, не больше. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Не могу собраться с мыслями»: Кит Харингтон рассказал о жизни с СДВГ фотографии
«Не могу собраться с мыслями»: Кит Харингтон рассказал о жизни с СДВГ фотографии
«Не могу собраться с мыслями»: Кит Харингтон рассказал о жизни с СДВГ фотографии
«Не могу собраться с мыслями»: Кит Харингтон рассказал о жизни с СДВГ фотографии
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