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«Ты никто, но подходишь на эту роль»: Сара Снук рассказала об унижениях в начале карьеры

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15 января 2024
Звезда сериала «Наследники» Сара Снук рассказала об унижениях, которые ей пришлось терпеть в начале карьеры. Актриса вспомнила, как её называли «ничтожеством» и советовали похудеть.

«Ты никто, но подходишь на эту роль»: Сара Снук рассказала об унижениях в начале карьеры

Снук не стала называть фильм, кастинг-директор которого ей сказал: «Мы не очень хотим тебя брать, потому что ты никто, но режиссёр и сценарист считают, что ты подходишь на эту роль. Поэтому мы изменим всё в тебе, чтобы ты была востребована на рынке: мы отбелим твои зубы, затемним волосы, дадим личного тренера, чтобы ты могла похудеть и выглядеть соответствующе».

Актриса была готова на всё, потому что считала, что для успеха она должна быть той, кем не является. По словам Снук, однажды она съела маленький кусочек шоколадного торта и продюсер отчитал её перед всей съёмочной группой: «Всё это время я умирала внутри», – призналась актриса.
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№ 1
Yanina Sokolova   15.01.2024 - 23:10
Актеры - самые ущербные люди. Сначала была не согласна с мнением психологов, которые как один говорят, что люди этой профессии невротики в чистом виде. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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фотографии >>
«Ты никто, но подходишь на эту роль»: Сара Снук рассказала об унижениях в начале карьеры фотографии
«Ты никто, но подходишь на эту роль»: Сара Снук рассказала об унижениях в начале карьеры фотографии
«Ты никто, но подходишь на эту роль»: Сара Снук рассказала об унижениях в начале карьеры фотографии
«Ты никто, но подходишь на эту роль»: Сара Снук рассказала об унижениях в начале карьеры фотографии
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