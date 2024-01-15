«Ты никто, но подходишь на эту роль»: Сара Снук рассказала об унижениях в начале карьеры

Звезда сериала «Наследники» Сара Снук рассказала
об унижениях, которые ей пришлось терпеть в начале карьеры. Актриса вспомнила, как её называли «ничтожеством» и советовали похудеть.
Снук не стала называть фильм, кастинг-директор которого ей сказал: «Мы не очень хотим тебя брать, потому что ты никто, но режиссёр и сценарист считают, что ты подходишь на эту роль. Поэтому мы изменим всё в тебе, чтобы ты была востребована на рынке: мы отбелим твои зубы, затемним волосы, дадим личного тренера, чтобы ты могла похудеть и выглядеть соответствующе»
.
Актриса была готова на всё, потому что считала, что для успеха она должна быть той, кем не является. По словам Снук, однажды она съела маленький кусочек шоколадного торта и продюсер отчитал её перед всей съёмочной группой: «Всё это время я умирала внутри»
, – призналась актриса.
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