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«Эта глава закрыта»: девушка из Казахстана объявила о расставании с Арми Хаммером

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15 января 2024
После трёхлетней отмены на фоне обвинений в изнасилованиях и каннибализме Арми Хаммер начинает возвращаться в светскую хронику. Прошлым летом стало известно, что актёр наконец-то развёлся с Элизабет Чемберс, а на днях в СМИ просочилась новость о том, что Арми снова женится. Правда, экс-возлюбленная актёра, 26-летняя Марина Грис, сразу опубликовала опровержение: да, они были помолвлены, но расстались месяц назад.

«Эта глава закрыта»: девушка из Казахстана объявила о расставании с Арми Хаммером

Об избраннице Хаммера известно немного. Марина – этническая русская, но родилась и жила в Казахстане. На данный момент она работает IT-консультантом в Праге. С 37-летним актёром познакомилась в самолёте во время полёта в Рим, где они провели выходные, после чего стали встречаться. Как отмечает таблоид Page Six, на своих страницах в соцсетях Марина описывала себя как девушку, которую «привлекают психопаты». Роман между Мариной и Арми начался всего спустя четыре месяца после того, как актёр окончательно развёлся.

«Эта глава закрыта»: девушка из Казахстана объявила о расставании с Арми Хаммером

 Марина не публиковала в социальных сетях совместные фотографии с Хаммером, на которых было бы хорошо видно его лицо. Но на её странице есть несколько снимков, указывающий на таинственного американского бойфренда. Девушка часто публиковала фотографии букетов, которые ей, по-видимому, присылал Хаммер, и признавалась ему в любви. Актёр лайкал все эти посты. Осенью он сделал любимой предложение: прекрасной новостью девушка поделилась с подписчиками.

«Эта глава закрыта»: девушка из Казахстана объявила о расставании с Арми Хаммером

Но только поклонники успели порадоваться за актёра, как его невеста сообщила о расторжении помолвки. Марина не стала ни в чём обвинять Хаммера, а наоборот, сказала ему «спасибо» за уважение и прекрасные моменты, проведённые вместе: «Решение расстаться мы принимали тяжело, но сделали это достойно и с уважением к другу к другу. Финал отношений ознаменовал завершение нашего прекрасного общего путешествия. Я благодарна за те любовь и поддержку, которые получала всё это время. Пусть Арми будет счастлив и доволен, а я с любовью сохраню воспоминания о наших отношениях, в которых было много смеха и счастливых моментов. Будь счастлив, малыш», – написала она в социальных сетях.

«Эта глава закрыта»: девушка из Казахстана объявила о расставании с Арми Хаммером

В своём обращении Грис коснулась секс-скандала вокруг Арми и заявила, что знает обо всех историях, которые постоянно обсуждают в СМИ, но её опыт отношений с Арми был «положительным и не имеет ничего общего с этими обвинениями»: «Я говорю только за себя и рассказываю свою точку зрения и свой опыт и не несу ответственности за какие-либо его прошлые, текущие или будущие отношения. В наших отношениях я чувствовала, что меня глубоко ценят, поддерживают, любят и понимают. По отношению ко мне он всегда был джентльменом во всех смыслах этого слова. Наше решение пожениться и планы на совместное будущее были сильными и выросли из поддержки и глубокой заботы друг о друге», — рассказала Марина. В причины расставания с актёром девушка вдаваться не стала.
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№ 1
Yanina Sokolova   15.01.2024 - 23:08
Что-то невероятное. Познакомились в самолете, через некоторое время уже чуть ли не до свадьбы дошло. Люди из разных миров.Я так поняла... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Эта глава закрыта»: девушка из Казахстана объявила о расставании с Арми Хаммером фотографии
«Эта глава закрыта»: девушка из Казахстана объявила о расставании с Арми Хаммером фотографии
«Эта глава закрыта»: девушка из Казахстана объявила о расставании с Арми Хаммером фотографии
«Эта глава закрыта»: девушка из Казахстана объявила о расставании с Арми Хаммером фотографии
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