Рыбный день: Павел Майков, Александр Самойленко и Анатолий Кот

Руки вверх, или Панические атаки Лунтика: 100 российских фильмов 2024 года
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В столичном кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера фильма «Танцуй, Селёдка!» режиссёра Александры Лупашко. По сюжету сильная и независимая Жанна возвращается из Москвы в родной город на похороны отца. Но есть проблема — мёртвый отец неожиданно «оживает», продолжает называть дочь «селёдкой» как 20 лет назад и до смерти хочет провести последний день вместе. Среди гостей премьеры были Павел Майков, Александра Бабаскина, Илья Антоненко, Александр Самойленко, Антонина Бойко, Анатолий Кот и многие другие.
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