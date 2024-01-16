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Деконструкция «Д`Артаньян и три мушкетёра»
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Рыбный день: Павел Майков, Александр Самойленко и Анатолий Кот

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16 января 2024

В столичном кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера фильма «Танцуй, Селёдка!» режиссёра Александры Лупашко. По сюжету сильная и независимая Жанна возвращается из Москвы в родной город на похороны отца. Но есть проблема — мёртвый отец неожиданно «оживает», продолжает называть дочь «селёдкой» как 20 лет назад и до смерти хочет провести последний день вместе. Среди гостей премьеры были Павел Майков, Александра Бабаскина, Илья Антоненко, Александр Самойленко, Антонина Бойко, Анатолий Кот и многие другие.

Рыбный день: Павел Майков, Александр Самойленко и Анатолий Кот
фото: Павел Майков

Рыбный день: Павел Майков, Александр Самойленко и Анатолий Кот
фото: Александр Самойленко

Рыбный день: Павел Майков, Александр Самойленко и Анатолий Кот
фото: Анатолий Кот

Рыбный день: Павел Майков, Александр Самойленко и Анатолий Кот
фото: Маша Лобанова

Рыбный день: Павел Майков, Александр Самойленко и Анатолий Кот
фото: Антонина Бойко

Рыбный день: Павел Майков, Александр Самойленко и Анатолий Кот
фото: Александра Бабаскина

Рыбный день: Павел Майков, Александр Самойленко и Анатолий Кот
фото: Илья Антоненко

Рыбный день: Павел Майков, Александр Самойленко и Анатолий Кот
фото: Татьяна Загдай

Рыбный день: Павел Майков, Александр Самойленко и Анатолий Кот
фото: Александра Лупашко

Рыбный день: Павел Майков, Александр Самойленко и Анатолий Кот
фото: Евгений Кулик
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Танцуй, Селёдка!

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Деконструкция «Д`Артаньян и три мушкетёра»

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