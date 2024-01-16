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Эмми-2024: Джессика Честейн, Сьюки Уотерхаус и Моника Беллуччи

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16 января 2024
В Лос-Анджелесе прошла 75-я ежегодная церемония вручения премии «Эмми», которую выдают телевизионным проектам. На красную ковровую дорожку вышли Джессика Честейн, Моника Беллуччи и Тим Бёртон, Сьюки Уотерхаус, Педро Паскаль, Селена Гомес, Дженнифер Кулидж и другие.

Эмми-2024: Джессика Честейн, Сьюки Уотерхаус и Моника Беллуччи
фото: Джессика Честейн

Эмми-2024: Джессика Честейн, Сьюки Уотерхаус и Моника Беллуччи
фото: Моника Беллуччи и Тим Бёртон

Эмми-2024: Джессика Честейн, Сьюки Уотерхаус и Моника Беллуччи
фото: Сьюки Уотерхаус

Эмми-2024: Джессика Честейн, Сьюки Уотерхаус и Моника Беллуччи
фото: Педро и Люкс Паскаль

Эмми-2024: Джессика Честейн, Сьюки Уотерхаус и Моника Беллуччи
фото: Селена Гомес

Эмми-2024: Джессика Честейн, Сьюки Уотерхаус и Моника Беллуччи
фото: Дженнифер Кулидж

Эмми-2024: Джессика Честейн, Сьюки Уотерхаус и Моника Беллуччи
фото: Обри Плаза

Эмми-2024: Джессика Честейн, Сьюки Уотерхаус и Моника Беллуччи
фото: Кристина Риччи

Эмми-2024: Джессика Честейн, Сьюки Уотерхаус и Моника Беллуччи
фото: Ханна Уоддингем

Эмми-2024: Джессика Честейн, Сьюки Уотерхаус и Моника Беллуччи
фото: Дженна Ортега

Эмми-2024: Джессика Честейн, Сьюки Уотерхаус и Моника Беллуччи
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Эмми-2024: Джессика Честейн, Сьюки Уотерхаус и Моника Беллуччи
фото: Сара Снук

Эмми-2024: Джессика Честейн, Сьюки Уотерхаус и Моника Беллуччи
фото: Симона Табаско
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Эмми-2024: Джессика Честейн, Сьюки Уотерхаус и Моника Беллуччи фотографии
Эмми-2024: Джессика Честейн, Сьюки Уотерхаус и Моника Беллуччи фотографии
Эмми-2024: Джессика Честейн, Сьюки Уотерхаус и Моника Беллуччи фотографии
Эмми-2024: Джессика Честейн, Сьюки Уотерхаус и Моника Беллуччи фотографии
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