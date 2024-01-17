Джош Дюамель стал отцом во второй раз

Бывший муж певицы ФергиДжош Дюамель стал отцом во второй раз. Его новая супруга Одра Мари родила сына. Радостным событием пара поделилась в социальных сетях.
фото: Сын Джоша Дюамеля и Одры Мари
«Шепард Лоуренс Дюамель. 11.01.2024», – подписали фотографию с ножками малыша супруги. Для 30-летней Мари он стал первым ребёнком, а для Джоша вторым. Актёр воспитывает 10-летнего сына, рождённого в браке с Ферги. По словам актёра, у новоиспечённого старшего брата была самая лучшая реакция, когда он узнал, что Одра ждёт ребёнка. Одра Мари и 50-летний Джош Дюамель поженились в 2022 году, спустя пять лет после развода актёра с бывшей женой.
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