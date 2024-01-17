Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Джош Дюамель стал отцом во второй раз

17 января
2024 год
январь 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Лайфстайл >>
17 января 2024
Бывший муж певицы Ферги Джош Дюамель стал отцом во второй раз. Его новая супруга Одра Мари родила сына. Радостным событием пара поделилась в социальных сетях.

Джош Дюамель стал отцом во второй раз
фото: Сын Джоша Дюамеля и Одры Мари

«Шепард Лоуренс Дюамель. 11.01.2024», – подписали фотографию с ножками малыша супруги. Для 30-летней Мари он стал первым ребёнком, а для Джоша вторым. Актёр воспитывает 10-летнего сына, рождённого в браке с Ферги. По словам актёра, у новоиспечённого старшего брата была самая лучшая реакция, когда он узнал, что Одра ждёт ребёнка. Одра Мари и 50-летний Джош Дюамель поженились в 2022 году, спустя пять лет после развода актёра с бывшей женой.

Джош Дюамель стал отцом во второй раз
фото: Одра Мари, Джош Дюамель и его сын Аксель
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Джош Дюамель разводится с женой
Поиск по меткам
дети
персоны
Джош Дюамель

фотографии >>
Джош Дюамель стал отцом во второй раз фотографии
Джош Дюамель стал отцом во второй раз фотографии
Джош Дюамель стал отцом во второй раз фотографии
Джош Дюамель стал отцом во второй раз фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Вонтов
17 января ушёл из жизни актёр Александр Вонтов.

День рождения >>

Борис Бабочкин
Кристина Бабушкина
Александр Лымарев
Борис Невзоров
Данил Стеклов
Елена Ташаева
Андрей Феськов
Виктория Фёдорова
Ксения Энтелис
Дэйв Батиста
Кэри Грант
Кевин Костнер
Энрико Ло Версо
Францишек Печка
Бьярне Хенриксен
Джейн Хоррокс
все родившиеся 18 января >>

Афиша кино >>

Воздух
военный фильм, драма
Россия, 2023
Принцесса Мононоке
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 1997
Танцуй, Селёдка!
комедия
Россия, 2023
Вурдалак
драма, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
Франция, 2023
Дорога в один конец
драма, криминальный фильм
Австралия, 2023
Остров изгоев
драма, триллер, экранизация
Бельгия, Исландия, Франция, 2023
Белая птица: Новое чудо
военный фильм, драма, приключения, семейное кино
США, 2023
Вака - заколдованный воин
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Китай, 2022
Вкус страха
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2023
Задира
драма, комедия
Великобритания, 2023
Лето во Франции
комедия
Нидерланды, 2023
Из глубины
боевик, драма, триллер, фильм-катастрофа
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен