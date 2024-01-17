Юные лётчицы: Елена Лядова, Евгений Стычкин и Анастасия Талызина

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16 января в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера военной драмы Алексея Германа-младшего «Воздух». Специально для показа внутри кинотеатра разместили самолёт Як-1Б, а снаружи – Як-1Б и Messerschmitt Bf.109. Среди гостей премьеры были актёры фильма Анастасия Талызина, Сергей Безруков, Елена Лядова, а также министр культуры Ольга Любимова, Константин Хабенский, Евгений Стычкин, Владимир Вдовиченков, Мила Ершова, Святослав Рогожан, Катя Кабак, Анна Банщикова, Антон Жижин и многие другие.
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