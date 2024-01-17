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Деконструкция «Д`Артаньян и три мушкетёра»
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Юные лётчицы: Елена Лядова, Евгений Стычкин и Анастасия Талызина

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17 января 2024

16 января в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера военной драмы Алексея Германа-младшего «Воздух». Специально для показа внутри кинотеатра разместили самолёт Як-1Б, а снаружи – Як-1Б и Messerschmitt Bf.109. Среди гостей премьеры были актёры фильма Анастасия Талызина, Сергей Безруков, Елена Лядова, а также министр культуры Ольга Любимова, Константин Хабенский, Евгений Стычкин, Владимир Вдовиченков, Мила Ершова, Святослав Рогожан, Катя Кабак, Анна Банщикова, Антон Жижин и многие другие.

Юные лётчицы: Елена Лядова, Евгений Стычкин и Анастасия Талызина
фото: Елена Лядова

Юные лётчицы: Елена Лядова, Евгений Стычкин и Анастасия Талызина
фото: Сергей Новосад и Анастасия Талызина

Юные лётчицы: Елена Лядова, Евгений Стычкин и Анастасия Талызина
фото: Константин Хабенский

Юные лётчицы: Елена Лядова, Евгений Стычкин и Анастасия Талызина
фото: Сергей Безруков

Юные лётчицы: Елена Лядова, Евгений Стычкин и Анастасия Талызина
фото: Ольга Любимова

Юные лётчицы: Елена Лядова, Евгений Стычкин и Анастасия Талызина
фото: Евгений Стычкин

Юные лётчицы: Елена Лядова, Евгений Стычкин и Анастасия Талызина
фото: Владимир Вдовиченков

Юные лётчицы: Елена Лядова, Евгений Стычкин и Анастасия Талызина
фото: Ксения Собчак

Юные лётчицы: Елена Лядова, Евгений Стычкин и Анастасия Талызина
фото: Антон Шагин

Юные лётчицы: Елена Лядова, Евгений Стычкин и Анастасия Талызина
фото: Мила Ершова и Святослав Рогожан

Юные лётчицы: Елена Лядова, Евгений Стычкин и Анастасия Талызина
фото: Катя Кабак

Юные лётчицы: Елена Лядова, Евгений Стычкин и Анастасия Талызина
фото: Константин Эрнст

Юные лётчицы: Елена Лядова, Евгений Стычкин и Анастасия Талызина
фото: Анна Банщикова

Юные лётчицы: Елена Лядова, Евгений Стычкин и Анастасия Талызина
фото: Антон Жижин

Юные лётчицы: Елена Лядова, Евгений Стычкин и Анастасия Талызина
фото: Алексей Герман-младший и Елена Окопная

Юные лётчицы: Елена Лядова, Евгений Стычкин и Анастасия Талызина
фото: Яна Чурикова

Фильм «Воздух» в прокате с 18 января.
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Юные лётчицы: Елена Лядова, Евгений Стычкин и Анастасия Талызина фотографии
Юные лётчицы: Елена Лядова, Евгений Стычкин и Анастасия Талызина фотографии
Юные лётчицы: Елена Лядова, Евгений Стычкин и Анастасия Талызина фотографии
Юные лётчицы: Елена Лядова, Евгений Стычкин и Анастасия Талызина фотографии
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Деконструкция «Д`Артаньян и три мушкетёра»

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