СМИ: Анатолию Руденко грозит до 3 лет тюрьмы за хранение наркотиков

«Мы никогда не расстанемся»: Елена Яковлева возвращается в прошлое в трейлере фильма «Свет»
В кино с 22 февраля
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Актёр Анатолий Руденко был задержан с наркотиками в центре Москвы. Согласно информации телеграм-канала Shot, вечером 17 января сотрудники ГИБДД остановили на улице Антонова-Овсеенко такси, в котором находился 41-летний актёр. Поведение Анатолия показалось сотрудникам ГИБДД подозрительным, поэтому они решили досмотреть его и обнаружили в его нижнем белье пакетик с белым веществом.
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