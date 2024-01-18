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Деконструкция «Д`Артаньян и три мушкетёра»
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СМИ: Анатолию Руденко грозит до 3 лет тюрьмы за хранение наркотиков

18 января
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18 января 2024

Актёр Анатолий Руденко был задержан с наркотиками в центре Москвы. Согласно информации телеграм-канала Shot, вечером 17 января сотрудники ГИБДД остановили на улице Антонова-Овсеенко такси, в котором находился 41-летний актёр. Поведение Анатолия показалось сотрудникам ГИБДД подозрительным, поэтому они решили досмотреть его и обнаружили в его нижнем белье пакетик с белым веществом.

СМИ: Анатолию Руденко грозит до 3 лет тюрьмы за хранение наркотиков

Анатолий объяснил, что нашёл пакетик на улице во время выгула собаки, решил, что это разбросанный догхантерами яд, и подобрал находку, о которой вскоре полностью забыл. Экспертиза показала, что в пакетике были 0,57 граммов запрещённого наркотического вещества. Актёру, с которым проводят следственные действия, грозит срок до 3 лет тюрьмы. Против Анатолия могут возбудить дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ — "Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств”.
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обсуждение >>
№ 3
tsorn   18.01.2024 - 20:11
Вот что значит долго играть в сериалах, какие только сюжеты не приходят в голову: «Иду я как-то с собакой, давно это было, еще осенью, гляжу лежит пакетик..думаю, наверное, яд! Положил я этот пакетик... читать далее>>
№ 2
Валерий (Минск)   18.01.2024 - 18:50
Думал, что яд и поэтому носил в трусах? Если уж попался, то имей смелость отвечать за свои поступки. читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   18.01.2024 - 18:17
До этого Бабушкину схватили, кто-то еще был, теперь он. Совсем не удивлена, список будет только пополняться. читать далее>>
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Анатолий Руденко

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СМИ: Анатолию Руденко грозит до 3 лет тюрьмы за хранение наркотиков фотографии
СМИ: Анатолию Руденко грозит до 3 лет тюрьмы за хранение наркотиков фотографии
СМИ: Анатолию Руденко грозит до 3 лет тюрьмы за хранение наркотиков фотографии
СМИ: Анатолию Руденко грозит до 3 лет тюрьмы за хранение наркотиков фотографии
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Деконструкция «Д`Артаньян и три мушкетёра»

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