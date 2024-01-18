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Дженна Дьюан ждёт третьего ребёнка

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18 января 2024
43-летняя актриса и танцовщица Дженна Дьюан, наиболее известная у нас как бывшая жена Ченнинга Татума, готовится к рождению третьего ребёнка. С отцом ребёнка, бродвейским актёром Стивом Кази, Дженна уже воспитывает трёхлетнего сына Каллума, а с Ченнингом делит опеку над 10-летней дочерью Эверли.

Дженна Дьюан ждёт третьего ребёнка
фото: Дженна с дочерью Эверли

В интервью журналу «Romper» актриса призналась, что первый опыт материнства не обошёлся без родовой депрессии. Тогда ей пришлось много летать между Лондоном, в котором тогда снимался Ченнинг, и Ванкувером, где проходили съёмки её собственного шоу, и всё это плохо сочеталось с материнством.

Дженна Дьюан ждёт третьего ребёнка
фото: Дженна с сыном Каллумом

Рождение второго ребёнка совпало с пандемией коронавируса, которая аннулировала кипучую деятельность работников культуры по всему миру. И Дженна провела в декрете целый год, но всё это немного омрачала тревога из-за перемен в мире.

Дженна Дьюан ждёт третьего ребёнка

На этот раз актриса хочет как следует насладиться беременностью: «Я не живу в спешке и ожидании того, чтобы поскорее родить, потому что это же моя последняя беременность. Я чувствую смесь радости и немного грусти. И пытаюсь наслаждаться этим состоянием, а не отсчитывать дни до его конца».
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Дженна Дьюан ждёт третьего ребёнка фотографии
Дженна Дьюан ждёт третьего ребёнка фотографии
Дженна Дьюан ждёт третьего ребёнка фотографии
Дженна Дьюан ждёт третьего ребёнка фотографии
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