СМИ: Никита Михалков помог Ирине Горбачёвой выбраться из «чёрного списка» Минкульта

Недавнее интервью Ирины Горбачёвой
, в котором она рассказала, что решение жить и работать в России после начала спецоперации обернулось для неё потерей 95% друзей, с некоторым опозданием докатилось до слуха журналистов в изгнании. И они интерпретировали слова актрисы как прямую поддержку внешней и внутренней политики российских властей. Фактически ничего подобного актриса не сказала, но в потоке сознания, которым она пыталась объяснить своё нежелание покидать Россию, прозвучали слова: «Я часть своего государства, и часть своей страны, я часть любого процесса, который происходит в моей стране. И я выбираю здесь быть и жить»
. За эти-то слова и зацепилась недовольная выбором Ирины публика, которая тут же разглядела у актрисы симптомы необратимой потери достоинства и чести.
Сразу после этого журналистка Юлия Таратута
(признана Минюстом РФ иноагентом), ссылаясь на собственные источники, рассказала, что после начала спецоперации Горбачёва всё-таки попала в легендарный «чёрный список» актёров, которые так или иначе осудили начало спецоперации. А вызволил её оттуда якобы Никита Михалков
, который был крайне заинтересован в том, чтобы актриса сыграла Кошку в «Бременских музыкантах»
.
А пока актрису активно обсуждают в соцсетях и прессе, сама Ирина наслаждается отпуском на море. Поднявшуюся волну осуждения Горбачёва встретила с готовностью, отметив, что людей, которые её поддерживают, гораздо больше, чем тех, кто пенится от злости.
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