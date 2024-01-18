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СМИ: Никита Михалков помог Ирине Горбачёвой выбраться из «чёрного списка» Минкульта

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18 января 2024
Недавнее интервью Ирины Горбачёвой, в котором она рассказала, что решение жить и работать в России после начала спецоперации обернулось для неё потерей 95% друзей, с некоторым опозданием докатилось до слуха журналистов в изгнании. И они интерпретировали слова актрисы как прямую поддержку внешней и внутренней политики российских властей. Фактически ничего подобного актриса не сказала, но в потоке сознания, которым она пыталась объяснить своё нежелание покидать Россию, прозвучали слова: «Я часть своего государства, и часть своей страны, я часть любого процесса, который происходит в моей стране. И я выбираю здесь быть и жить». За эти-то слова и зацепилась недовольная выбором Ирины публика, которая тут же разглядела у актрисы симптомы необратимой потери достоинства и чести.

СМИ: Никита Михалков помог Ирине Горбачёвой выбраться из «чёрного списка» Минкульта

Сразу после этого журналистка Юлия Таратута (признана Минюстом РФ иноагентом), ссылаясь на собственные источники, рассказала, что после начала спецоперации Горбачёва всё-таки попала в легендарный «чёрный список» актёров, которые так или иначе осудили начало спецоперации. А вызволил её оттуда якобы Никита Михалков, который был крайне заинтересован в том, чтобы актриса сыграла Кошку в «Бременских музыкантах».

СМИ: Никита Михалков помог Ирине Горбачёвой выбраться из «чёрного списка» Минкульта

А пока актрису активно обсуждают в соцсетях и прессе, сама Ирина наслаждается отпуском на море. Поднявшуюся волну осуждения Горбачёва встретила с готовностью, отметив, что людей, которые её поддерживают, гораздо больше, чем тех, кто пенится от злости.
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СМИ: Никита Михалков помог Ирине Горбачёвой выбраться из «чёрного списка» Минкульта фотографии
СМИ: Никита Михалков помог Ирине Горбачёвой выбраться из «чёрного списка» Минкульта фотографии
СМИ: Никита Михалков помог Ирине Горбачёвой выбраться из «чёрного списка» Минкульта фотографии
СМИ: Никита Михалков помог Ирине Горбачёвой выбраться из «чёрного списка» Минкульта фотографии
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