«Мы готовились к конвульсиям Запада»: Никита Михалков о блокировке канала «БесогонТВ»

18 января корпоративная цензура Google добралась и до Никиты Михалкова
— YouTube заблокировал его канал «БесогонТВ». Никита Сергеевич был готов к такому повороту событий и оперативно отреагировал, опубликовав комментарий
в своём телеграм-канале со ссылками на другие платформы.
«Учитывая, насколько острыми, неудобными и даже страшными для коллективного Запада были темы, которые мы на протяжении долгих лет поднимали в наших выпусках, удивительно, что мы смогли просуществовать на этом YouTube так долго. Да ещё я под санкциями больше года... Мы, конечно, готовились к таким конвульсиям Запада. И мы готовы.
Если они думают тем самым задушить правду, им это не удастся – всё, что пытаются задавить, в итоге звучит только громче. Я буду продолжать говорить правду, свою правду, которую я, возможно, не знаю, но которую точно ищу...»
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