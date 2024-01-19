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«Мы готовились к конвульсиям Запада»: Никита Михалков о блокировке канала «БесогонТВ»

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19 января 2024

18 января корпоративная цензура Google добралась и до Никиты Михалкова — YouTube заблокировал его канал «БесогонТВ». Никита Сергеевич был готов к такому повороту событий и оперативно отреагировал, опубликовав комментарий в своём телеграм-канале со ссылками на другие платформы.

«Мы готовились к конвульсиям Запада»: Никита Михалков о блокировке канала «БесогонТВ»

«Учитывая, насколько острыми, неудобными и даже страшными для коллективного Запада были темы, которые мы на протяжении долгих лет поднимали в наших выпусках, удивительно, что мы смогли просуществовать на этом YouTube так долго. Да ещё я под санкциями больше года... Мы, конечно, готовились к таким конвульсиям Запада. И мы готовы.

Если они думают тем самым задушить правду, им это не удастся – всё, что пытаются задавить, в итоге звучит только громче. Я буду продолжать говорить правду, свою правду, которую я, возможно, не знаю, но которую точно ищу...»
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«Мы готовились к конвульсиям Запада»: Никита Михалков о блокировке канала «БесогонТВ» фотографии
«Мы готовились к конвульсиям Запада»: Никита Михалков о блокировке канала «БесогонТВ» фотографии
«Мы готовились к конвульсиям Запада»: Никита Михалков о блокировке канала «БесогонТВ» фотографии
«Мы готовились к конвульсиям Запада»: Никита Михалков о блокировке канала «БесогонТВ» фотографии
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