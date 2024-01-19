«То расходились, то сходились»: Рузиль Минекаев рассказал о встрече с женой Азизой

После выхода «Слова пацана»
на Рузиля Минекаева
обрушилась всенародная слава, а на его жену Азизу — проклятья сумасшедших фанаток и травля в соцсетях. Чтоб как-то сравнять счёт, актёр и его жена дали совместное интервью
изданию «Hello!», рассказав о своей первой встрече и 9-летних отношениях.
Азиза и Рузиль познакомились в Казанском театральном училище: «Она училась на курс старше. У нас завязались отношения, и они проходили разные стадии, как статус «ВКонтакте»: «все сложно», «в активном поиске», потом опять «влюблен». То расходились, то сходились»
, — скупо отвечает Рузиль.
Азиза вспоминает это время с гораздо большим романтизмом: «Мы познакомились на линейке 1 сентября. Я его увидела, когда шла из одного корпуса, а он шёл навстречу. Он меня не заметил, а я подумала: какой красивый, забираю его себе! Это было как в фильмах, когда всё останавливается и нет ничего вокруг, кроме вас двоих. Я влюбилась»
.
Актёры вместе уже 9 лет, но поженились только четыре года назад, отпраздновав скромную свадьбу по мусульманскому обычаю. «Мы мусульмане, поэтому у нас не было такой свадьбы, как принято у православных. У нас обязателен никах
(мусульманский обряд бракосочетания — прим. ред.). Рузиль ещё задолго до беременности предложил мне выйти за него замуж. Родители тоже настаивали, хотели внуков. Но я была тогда полностью в работе, у меня такая движуха в жизни происходила. А потом мы стали жить вместе, и все случилось, мы дали клятву перед Аллахом. Все было довольно скромно — в деревне, у родителей»
.
Также Азиза призналась, что рождение сына стало для них с Рузилем настоящим чудом: «У меня были проблемы со здоровьем, врачи предупредили — детей пока не планировать. И в какой-то момент мы вообще не знали, получится ли. Но судьба подарила нам эту огромную радость. Когда мы узнали, что я беременна, долго не верили»
.
И заверила невидимую аудиторию фанаток мужа в том, что рождение ребёнка ничуть не ослабило их крепкую любовь: «[Искра между нами] никогда не угасала — ни во время беременности, ни после родов. С появлением ребёнка всё даже как-то в десятикратном размере стало. Мы настолько похожи! Абсолютно одинаковые в мыслях, повадках. При этом он любит комедии, я — драмы. Он любит весёлые песни, я — грустные. Он любит сладкое, а я солёное, острое. Вкусы разные. Но начинка одинаковая. Внутренняя составляющая».
«Я всегда спрашиваю мнение у Рузиля. Даже если у меня есть своё, я спрошу, потому что он мужчина, так что главный — он. Но при этом мы не просто любим друг друга, мы еще и лучшие друзья. Так что все решаем вместе»
.
Сейчас Рузиль снимается в детективном сериале Петра Тодоровского «Подслушано в Рыбинске»
и доучивается в ГИТИСе (образование необходимо). А Азиза сочетает воспитание ребёнка с работой в детской театральной студии в Строгино. «Обожаю детей. Преподаю им актёрское мастерство, вокал. После окончания ГИТИСа начала сниматься. Это были эпизодические роли, но в больших проектах, с хорошими режиссёрами и актёрской труппой. Потом я забеременела и, получается, ушла в ещё более масштабный проект. Сейчас много времени провожу с ребёнком, по возможности выбираюсь на съёмки, участвую в рекламных проектах. Я готова работать, очень этого хочу»
.
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