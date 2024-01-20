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«Это жестокий эксперимент над детьми»: Пенелопа Крус о смартфонах

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20 января 2024
Испанская актриса Пенелопа Крус в интервью американскому изданию «Elle» назвала смартфоны «жестоким экспериментом над детьми».

«Это жестокий эксперимент над детьми»: Пенелопа Крус о смартфонах

Пенелопа и её муж Хавьер Бардем оберегают 10-летнюю дочь Луну и 12-летнего сына Лео от публичной жизни. До такой степени, что даже не делятся с прессой историями успеха своих детей и ничего не рассказывают об их склонностях и талантах. «Они сами решат, связывать ли свою жизнь с работой, которая предполагает публичность, или нет. И когда они будут готовы, они сами смогут о себе рассказать».

У детей актёров нет не только соцсетей, но и смартфонов тоже. «Людьми легко манипулировать, особенно если их мозг ещё не сформирован. А кто будет разгребать последствия? Не мы, не наше поколение, узнавшее лишь лет в 25, как работает смартфон. Это жестокий эксперимент над детьми, над подростками».

«Это жестокий эксперимент над детьми»: Пенелопа Крус о смартфонах

В этом же интервью актриса призналась, что боится водить машину. «Мою сестру сбила машина прям на моих глазах, когда мне было 8 или 9 лет. Помню, на сестре было красное пальто. Для меня тогда время замерло. Это огромная травма, потому что я тогда стала свидетелем того, как она теряет сознание». С сестрой актрисы, к счастью, всё в порядке, но страх стать свидетелем подобной сцены ещё раз преследует Пенелопу до сих пор.
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№ 1
Angelika77   20.01.2024 - 16:32
Хочу это увидеть, как у детей нет телефонов. А как они тогда дружат с одногодками. Это же превратится в травлю, или они отдельно проходят обучение. читать далее>>
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«Это жестокий эксперимент над детьми»: Пенелопа Крус о смартфонах фотографии
«Это жестокий эксперимент над детьми»: Пенелопа Крус о смартфонах фотографии
«Это жестокий эксперимент над детьми»: Пенелопа Крус о смартфонах фотографии
«Это жестокий эксперимент над детьми»: Пенелопа Крус о смартфонах фотографии
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