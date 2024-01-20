«У многих людей просто нет тормозов»: Рузиль Минекаев о популярности

Ад — это родные: 5 хорроров о проблемах в семье
Всем поколениям бывает трудно понять и простить
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После выхода сериала «Слово пацана», сыгравшие в нём малоизвестные актёры буквально проснулись знаменитыми и обнаружили у себя по миллиону подписчиков в соцсетях. Но назойливое внимание публики не ограничивается виртуальной реальностью — и в оффлайне люди ведут себя порой совершенно беспардонно. В интервью изданию «Hello!» Рузиль Минекаев рассказал об одном из таких случаев, и признался, что стал вести себя с подобными “поклонниками” немного жёстче.
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