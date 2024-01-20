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Деконструкция «Д`Артаньян и три мушкетёра»
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«У многих людей просто нет тормозов»: Рузиль Минекаев о популярности

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20 января 2024

После выхода сериала «Слово пацана», сыгравшие в нём малоизвестные актёры буквально проснулись знаменитыми и обнаружили у себя по миллиону подписчиков в соцсетях. Но назойливое внимание публики не ограничивается виртуальной реальностью — и в оффлайне люди ведут себя порой совершенно беспардонно. В интервью изданию «Hello!» Рузиль Минекаев рассказал об одном из таких случаев, и признался, что стал вести себя с подобными “поклонниками” немного жёстче.

«У многих людей просто нет тормозов»: Рузиль Минекаев о популярности

«Возможно, я стал немного жестче с некоторыми людьми. Пришлось. Потому что у многих людей просто нет тормозов. Недавно мы с братьями и дядей сидели в бане, и к нам прямо туда зашёл какой-то мужик, которого я в жизни до этого не видел, чтобы сфотографироваться! От этого устаёшь и перестаёшь церемониться».

Также Рузиль признался, что не расстроился бы, если «Слово пацана» не вызвал бы такого ажиотажа. «Потому что всё, что сейчас происходит, по моему плану должно было произойти позже, года через четыре. Я стараюсь объективно оценивать реальность и не создавать завышенных ожиданий».
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обсуждение >>
№ 2
Виталий Пекарев   20.01.2024 - 18:02
Меня бы хватило такой жизни на три дня, потом бы я начал откровенно хамить. Люди порой забывают, что актёрам нужно давать дышать читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   20.01.2024 - 17:36
удивляет факт, что его узнают и подходят фоткаться взрослые мужики, как мало надо... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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персоны
Рузиль Минекаев
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Слово пацана. Кровь на асфальте

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«У многих людей просто нет тормозов»: Рузиль Минекаев о популярности фотографии
«У многих людей просто нет тормозов»: Рузиль Минекаев о популярности фотографии
«У многих людей просто нет тормозов»: Рузиль Минекаев о популярности фотографии
«У многих людей просто нет тормозов»: Рузиль Минекаев о популярности фотографии
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Деконструкция «Д`Артаньян и три мушкетёра»

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