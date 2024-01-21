Никита Джигурда снялся в новом шоу телеканала «2х2»

Приложение вертикальных видео Yappy и телеканал «2х2» запускают новое реалити-шоу «Контракт на удачу!». В рамках проекта семь молодых и талантливых блогеров будут бороться за настоящий контракт, который даст им путёвку в закрытый мир шоу-бизнеса. Первый этап претенденты уже преодолели, успешно пройдя онлайн-кастинг на платформе Yappy. Победителей определили сами пользователи Yappy по количеству лайков под видео.
Теперь участникам предстоит в очных испытаниях впечатлить таинственного Клюва в маске чумного доктора, эксцентричного ведущего Александра Хоменко
и влиятельного Босса Никиту Джигурду
, от решения которого зависит, кто же подпишет заветный контракт.
В каждом выпуске «Контракта на удачу!» молодым и перспективным, но пока не особо известным исполнителям предстоит доказывать свою творческую состоятельность. Сходу исполнить чужую песню, написать хит за 40 минут или просто-напросто вытащить нужную спичку – степень сложности и абсурдности заданий будут зависеть от настроения Ведущего и Босса. Участникам придётся постоянно держать себя в тонусе, ведь в каждом выпуске шоу будет покидать слабейший участник. Или даже два – тут как повезёт.
Смотрите новое шоу «Контракт на удачу» с 23 января в 19:05 только на телеканале «2х2».
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