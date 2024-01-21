Золотое меньшинство: Карина Александрова, Иван Мулин и Евгения Евстигнеева

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Премьера сериала «Золотое дно»
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18 января в кинотеатре Музея Москвы состоялся показ нового сериала «Клипот». Это история о том, какими могут вырасти дети, которые имеют всё, кроме любви. Группу молодых людей арестовывают по подозрению в экстремистской деятельности. Все они представители «золотой молодёжи»: художница, выпускник иностранного вуза, дочь губернатора, активист. Они отказались от общепринятых ценностей, устраивали провокации и шантажировали известных людей. Вот только в глазах общественности они — мятежники и нарушители порядка, а в своих собственных — борцы за прекрасный мир будущего. Среди гостей показа были Иван Мулин, Карина Александрова, Василина Юсковец, Евгения Евстигнеева, Евгения Ахременко и другие.
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