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Золотое меньшинство: Карина Александрова, Иван Мулин и Евгения Евстигнеева

21 января
2024 год

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21 января 2024

18 января в кинотеатре Музея Москвы состоялся показ нового сериала «Клипот». Это история о том, какими могут вырасти дети, которые имеют всё, кроме любви. Группу молодых людей арестовывают по подозрению в экстремистской деятельности. Все они представители «золотой молодёжи»: художница, выпускник иностранного вуза, дочь губернатора, активист. Они отказались от общепринятых ценностей, устраивали провокации и шантажировали известных людей. Вот только в глазах общественности они — мятежники и нарушители порядка, а в своих собственных — борцы за прекрасный мир будущего. Среди гостей показа были Иван Мулин, Карина Александрова, Василина Юсковец, Евгения Евстигнеева, Евгения Ахременко и другие.

Золотое меньшинство: Карина Александрова, Иван Мулин и Евгения Евстигнеева
фото: Макар Кожухов

Золотое меньшинство: Карина Александрова, Иван Мулин и Евгения Евстигнеева
фото: Карина Александрова

Золотое меньшинство: Карина Александрова, Иван Мулин и Евгения Евстигнеева
фото: Иван Мулин

Золотое меньшинство: Карина Александрова, Иван Мулин и Евгения Евстигнеева
фото: Василина Юсковец

Золотое меньшинство: Карина Александрова, Иван Мулин и Евгения Евстигнеева
фото: Евгения Евстигнеева

Золотое меньшинство: Карина Александрова, Иван Мулин и Евгения Евстигнеева
фото: Евгения Ахременко
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Золотое меньшинство: Карина Александрова, Иван Мулин и Евгения Евстигнеева фотографии
Золотое меньшинство: Карина Александрова, Иван Мулин и Евгения Евстигнеева фотографии
Золотое меньшинство: Карина Александрова, Иван Мулин и Евгения Евстигнеева фотографии
Золотое меньшинство: Карина Александрова, Иван Мулин и Евгения Евстигнеева фотографии
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