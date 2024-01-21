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Алека Болдуина повторно обвинили в убийстве оператора Галины Хатчинс

21 января
2024 год

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21 января 2024

Большое жюри присяжных штата Нью-Мексико повторно предъявило Алеку Болдуину обвинения в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съёмках фильма «Ржавчина». Об этом сообщил The New York Times.

Алека Болдуина повторно обвинили в убийстве оператора Галины Хатчинс
фото: Алек Болдуин

Предыдущие обвинения сняли с Болдуина в конце апреля 2023 года. Однако в прокуратуре заявили о получении «дополнительных фактов», которые позволяют вновь расследовать вероятную вину Болдуина в смерти Хатчинс. В частности, была проведена дополнительная экспертиза револьвера, от выстрела которого умерла оператор.

Экспертиза показала, что выстрел мог произойти только при нажатии на спусковой крючок. Эта информация опровергает слова Болдуина о том, что он якобы не нажимал на спусковой крючок револьвера. Если Болдуина признают виновным, ему будет грозить до полутора лет тюрьмы.

Алека Болдуина повторно обвинили в убийстве оператора Галины Хатчинс
фото: Галина Хатчинс

Тем не менее адвокат актёра заявил о полной готовности к суду: «У мистера Болдуина не было никаких оснований думать, что в пистолете или на съёмочной площадке могла быть настоящая пуля, он полагался на профессионалов, заверивших его, что в оружии нет боевых патронов. Мы будем оспаривать эти обвинения, и мы победим», — заявили адвокаты звезды.
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Алека Болдуина повторно обвинили в убийстве оператора Галины Хатчинс фотографии
Алека Болдуина повторно обвинили в убийстве оператора Галины Хатчинс фотографии
Алека Болдуина повторно обвинили в убийстве оператора Галины Хатчинс фотографии
Алека Болдуина повторно обвинили в убийстве оператора Галины Хатчинс фотографии
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