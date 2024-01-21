Алека Болдуина повторно обвинили в убийстве оператора Галины Хатчинс

Предыдущие обвинения сняли с Болдуина в конце апреля 2023 года. Однако в прокуратуре заявили о получении «дополнительных фактов», которые позволяют вновь расследовать вероятную вину Болдуина в смерти Хатчинс. В частности, была проведена дополнительная экспертиза револьвера, от выстрела которого умерла оператор.
Экспертиза показала, что выстрел мог произойти только при нажатии на спусковой крючок. Эта информация опровергает слова Болдуина о том, что он якобы не нажимал на спусковой крючок револьвера. Если Болдуина признают виновным, ему будет грозить до полутора лет тюрьмы.
фото: Галина Хатчинс
Тем не менее адвокат актёра заявил о полной готовности к суду: «У мистера Болдуина не было никаких оснований думать, что в пистолете или на съёмочной площадке могла быть настоящая пуля, он полагался на профессионалов, заверивших его, что в оружии нет боевых патронов. Мы будем оспаривать эти обвинения, и мы победим», — заявили адвокаты звезды.
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