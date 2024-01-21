«Он мой краш»: Анна Пересильд призналась, кто из коллег по сериалу «Слово пацана» нравится ей больше всего

Анна Пересильд
, сыгравшая Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»
, рассказала, кто из коллег по проекту ей симпатичен больше всего. Несмотря на то, что первый поцелуй у Анны случился с Рузилем Минекаевым
, персонаж которого по сюжету был влюблён в Айгуль, актёр не стал её любимчиком. Своё предпочтение Аня отдала Льву Зулькарнаеву
, исполнившему роль Зимы.
«Я обожаю Льва Зулькарнаева, который сыграл Зиму в сериале. Он просто мой краш! Он очень крутой, с невероятным чувством юмора»
, – призналась Аня. Она также отметила, что 23-летний актёр учится в ГИТИСе у того же мастера, который был наставником её матери Юлии Пересильд
: «Это, конечно, очень круто, когда как бы через поколение мы все встречаемся. Лёва очень классный, что тут скажешь. Было смешно, когда мы снимали сцену с перемячиками, где он приходит, а Айгуль и Марат пытаются поцеловаться»
, — вспоминает Анна.
Что касается Рузиля, то ему Анна благодарна за поддержку. По словам артистки, она не с каждым бы сумела передать нужные чувства: «Это очень крутой опыт, все относились ко мне, как к сестрёнке, было приятно. Всегда переживаешь, особенно, когда в кадре есть поцелуй. Когда мы с Рузилем на первых пробах читали сцену, Андрей Николаевич сказал: «Да, это то, что нужно!» Эти слова вселили уверенность. Я подумала: «Ой, как классно, что все получается». А режиссёр сказал, что между нами даже есть какая-то химия… Конечно, я смущалась, переживала, волновалась, но я просто себе повторяла — это кино, все! Я жила жизнью героиней, тогда я была Айгуль»
, — заключила Анна.
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