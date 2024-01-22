Анна Пересильд и Рузиль Минекаев снялись для журнала «Москвичка»

Рузиль Минекаев
и Анна Пересильд
появились на обложках нового номера журнала «Москвичка». Фотографии с актёрами были опубликованы в социальных сетях издания.
«Мы никак не смогли разделить передовицу и свои сердца, выбирая одного героя главного культурного феномена конца прошлого года»
, — говорится в подписи к публикации.
«Нашей героине всего 14, а она уже практически наравне делит славу со знаменитыми родителями. Анка, как называют актрису близкие, прочувствовала ее вкус в полной мере и останавливаться не планирует. В интервью нашему автору младшая Пересильд говорит, что ждет еще одну громкую роль, которая выстрелит не меньше Айгуль в «Слове пацана»
, – подписали подборку фото с Аней редакторы.
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