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Анна Пересильд и Рузиль Минекаев снялись для журнала «Москвичка»

22 января
2024 год

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22 января 2024
Рузиль Минекаев и Анна Пересильд появились на обложках нового номера журнала «Москвичка». Фотографии с актёрами были опубликованы в социальных сетях издания.

Анна Пересильд и Рузиль Минекаев снялись для журнала «Москвичка»

Анна Пересильд и Рузиль Минекаев снялись для журнала «Москвичка»

«Мы никак не смогли разделить передовицу и свои сердца, выбирая одного героя главного культурного феномена конца прошлого года», — говорится в подписи к публикации.

Анна Пересильд и Рузиль Минекаев снялись для журнала «Москвичка»

«Нашей героине всего 14, а она уже практически наравне делит славу со знаменитыми родителями. Анка, как называют актрису близкие, прочувствовала ее вкус в полной мере и останавливаться не планирует. В интервью нашему автору младшая Пересильд говорит, что ждет еще одну громкую роль, которая выстрелит не меньше Айгуль в «Слове пацана», – подписали подборку фото с Аней редакторы.

Анна Пересильд и Рузиль Минекаев снялись для журнала «Москвичка»

Анна Пересильд и Рузиль Минекаев снялись для журнала «Москвичка»

Анна Пересильд и Рузиль Минекаев снялись для журнала «Москвичка»

Анна Пересильд и Рузиль Минекаев снялись для журнала «Москвичка»

Анна Пересильд и Рузиль Минекаев снялись для журнала «Москвичка»

Анна Пересильд и Рузиль Минекаев снялись для журнала «Москвичка»

Анна Пересильд и Рузиль Минекаев снялись для журнала «Москвичка»
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обсуждение >>
№ 1
babydylnova   22.01.2024 - 22:47
Маратик конечно красивый. Но ему бы подкачаться. Потому что выглядит очень мужественно, но плечики такие маленькие, что идет несоответствие между лицом и телом. Как будто подросток. А вот Аня очень красивая... читать далее>>
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Слово пацана. Кровь на асфальте

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Анна Пересильд и Рузиль Минекаев снялись для журнала «Москвичка» фотографии
Анна Пересильд и Рузиль Минекаев снялись для журнала «Москвичка» фотографии
Анна Пересильд и Рузиль Минекаев снялись для журнала «Москвичка» фотографии
Анна Пересильд и Рузиль Минекаев снялись для журнала «Москвичка» фотографии
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