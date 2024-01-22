Джереми Реннер
выпустил музыкальный альбом «Love and Titanium» («Любовь и титан»), название которого отсылает к фразе, сказанной актёром в интервью после аварии со снегоуборочной машиной: «Я потерял много плоти и костей, но я пополнился любовью и титаном»
. В прошлом году во время очистки снега возле дома он попал
под гусеницы машины, в результате чего у Реннера диагностировали переломы 32 костей. Заглавный трек альбома называется «Lucky Man» («Счастливчик»). Всего в него вошло семь композиций.
Джереми также записал видео, в котором отвечает на вопрос, как изменилась его жизнь после аварии со снегоуборочной машиной: «Я не думаю, что суть того, кем я являюсь, вообще изменилась. Я даже не думаю, что принципы того, чего я всегда хотел в своей жизни, вообще изменились. Так что, честно говоря, единственное, что действительно изменилось для меня, — это принятие того, каким меня видят и кем я являюсь — мужчиной, отцом, братом. Это мощная любовь, и она ошеломляет»
, — говорит Реннер.
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