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Джереми Реннер выпустил музыкальный альбом

22 января
2024 год

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22 января 2024
Джереми Реннер выпустил музыкальный альбом «Love and Titanium» («Любовь и титан»), название которого отсылает к фразе, сказанной актёром в интервью после аварии со снегоуборочной машиной: «Я потерял много плоти и костей, но я пополнился любовью и титаном». В прошлом году во время очистки снега возле дома он попал под гусеницы машины, в результате чего у Реннера диагностировали переломы 32 костей. Заглавный трек альбома называется «Lucky Man» («Счастливчик»). Всего в него вошло семь композиций.

Джереми Реннер выпустил музыкальный альбом

Джереми также записал видео, в котором отвечает на вопрос, как изменилась его жизнь после аварии со снегоуборочной машиной: «Я не думаю, что суть того, кем я являюсь, вообще изменилась. Я даже не думаю, что принципы того, чего я всегда хотел в своей жизни, вообще изменились. Так что, честно говоря, единственное, что действительно изменилось для меня, — это принятие того, каким меня видят и кем я являюсь — мужчиной, отцом, братом. Это мощная любовь, и она ошеломляет», — говорит Реннер.

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№ 1
babydylnova   22.01.2024 - 22:49
32 костей переломать... Жуть.Не могу представить, как ему было больно. Возможно только роженицы поймут, боль которых сравнивают с переломом костей. Благо он восстановился. Очень рада, что теперь он хорошо... читать далее>>
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