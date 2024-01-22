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Джош Рэднор женился

22 января
2024 год

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22 января 2024
Джош Рэднор, сыгравший Теда Мосби в культовом сериале «Как я встретил вашу маму», женился на своей возлюбленной, клиническом психологе Джордане Джейкобс. Об этом актёр сообщил в социальных сетях.

Джош Рэднор женился

«Я женился! Две недели назад, во время «лёгкой» метели. Это были невероятные выходные, наполненные счастьем. Я благодарен очень многим людям, но в первую очередь Джордане. Не верится, что я настолько удачлив и могу назвать эту потрясающую женщину своей женой», — подписал публикацию актёр.

Джош Рэднор женился

Свадебная церемония прошла в живописном поместье Cedar Lakes в долине реки Гудзон. Актёр познакомился с Джорданой Джейкобс в феврале 2022 года на ретрите по звуковым медитациям. Спустя год Джош сделал ей предложение.
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№ 1
babydylnova   22.01.2024 - 22:52
Ой как мило. Зато эта женщина его сможет понять как никто другой. Ибо он рассказывал ей все будучи клиентом. Красивая история. Поздравляю молодоженов. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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