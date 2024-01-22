Джош Рэднор женился

Джош Рэднор
, сыгравший Теда Мосби в культовом сериале «Как я встретил вашу маму»
, женился на своей возлюбленной, клиническом психологе Джордане Джейкобс
. Об этом актёр сообщил в социальных сетях.
«Я женился! Две недели назад, во время «лёгкой» метели. Это были невероятные выходные, наполненные счастьем. Я благодарен очень многим людям, но в первую очередь Джордане. Не верится, что я настолько удачлив и могу назвать эту потрясающую женщину своей женой»
, — подписал публикацию актёр.
Свадебная церемония прошла в живописном поместье Cedar Lakes в долине реки Гудзон. Актёр познакомился с Джорданой Джейкобс в феврале 2022 года на ретрите по звуковым медитациям. Спустя год Джош сделал ей предложение.
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