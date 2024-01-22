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«Оно сегодня ничего не значит»: Леонид Ярмольник отказался от звания народного артиста России

22 января
2024 год

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22 января 2024

Леонид Ярмольник вновь отказался от звания народного артиста, которым его хотели наградить в честь 70-летия. В передаче «Однажды» на телеканале НТВ актёр рассказал, что это звание потеряло для него ценность.

«Оно сегодня ничего не значит»: Леонид Ярмольник отказался от звания народного артиста России

«Я не против званий. Я против того, что они обесценились. Они сегодня ничего не значат. Народные артисты для меня — это Юрий Васильевич Яковлев, Михаил Александрович Ульянов, Евгений Александрович Евстигнеев. А сегодня все народные артисты, куда ни посмотри. Я считаю, что если артисты чем-то и могут выпендриваться, то это ставкой за съёмочный день», — объяснил свою точку зрения Ярмольник.

Артист отметил, что ранее почётные звания давали артистам определённые привилегии, которых сейчас уже нет: «Если ты народный, то на гастроли ты едешь в СВ или летишь первым классом, в гостинице живёшь в «люксе» и в афише твоя фамилия будет написана красными буквами. Сегодня у каждого артиста есть райдер. Народный или не народный — ты всё равно договариваешься, какой вагон, какая машина, гостиница, еда и надо ли запускать салют в честь твоего приезда в чужой город», — рассуждает артист. Ярмольник уже в третий раз отказывается от звания. В 1994 году ему хотели присвоить звание заслуженного артиста России, а в 2004-м — уже народного артиста.
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«Оно сегодня ничего не значит»: Леонид Ярмольник отказался от звания народного артиста России фотографии
«Оно сегодня ничего не значит»: Леонид Ярмольник отказался от звания народного артиста России фотографии
«Оно сегодня ничего не значит»: Леонид Ярмольник отказался от звания народного артиста России фотографии
«Оно сегодня ничего не значит»: Леонид Ярмольник отказался от звания народного артиста России фотографии
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