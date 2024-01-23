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Ложный страх: Марк Эйдельштейн, Светлана Камынина и Елена Борщёва

23 января
2024 год

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23 января 2024

22 января в Москве состоялась премьера фильма Ивана Твердовского «Панический атаки», получившего на кинофестивале «Зимний» сразу две награды: приз за лучшую мужскую роль и главный приз фестиваля. В основе сюжета история о девушке Вике, страдающей паническими атаками и нервными проявлениями. В её родном городе это связывают с экологией или древним проклятием. Но попадая в другую страну, она совершает преступление, найти причины которого оказывается совсем не просто. Среди гостей премьеры были Валерия Шкирандо, Дарья Савельева, Елена Борщёва, Юлия Серина, Светлана Камынина, Сергей Двойников, Марк Эйдельштейн и другие.

Ложный страх: Марк Эйдельштейн, Светлана Камынина и Елена Борщёва
фото: Марк Эйдельштейн

Ложный страх: Марк Эйдельштейн, Светлана Камынина и Елена Борщёва
фото: Светлана Камынина

Ложный страх: Марк Эйдельштейн, Светлана Камынина и Елена Борщёва
фото: Елена Борщёва

Ложный страх: Марк Эйдельштейн, Светлана Камынина и Елена Борщёва
фото: Екатерина Шагалова

Ложный страх: Марк Эйдельштейн, Светлана Камынина и Елена Борщёва
фото: Валерия Шкирандо

Ложный страх: Марк Эйдельштейн, Светлана Камынина и Елена Борщёва
фото: Дарья Савельева

Ложный страх: Марк Эйдельштейн, Светлана Камынина и Елена Борщёва
фото: Юлия Серина

Ложный страх: Марк Эйдельштейн, Светлана Камынина и Елена Борщёва
фото: Сергей Двойников

Ложный страх: Марк Эйдельштейн, Светлана Камынина и Елена Борщёва
фото: Иван И. Твердовский

Фильм «Панические атаки» в прокате с 25 января.
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Ложный страх: Марк Эйдельштейн, Светлана Камынина и Елена Борщёва фотографии
Ложный страх: Марк Эйдельштейн, Светлана Камынина и Елена Борщёва фотографии
Ложный страх: Марк Эйдельштейн, Светлана Камынина и Елена Борщёва фотографии
Ложный страх: Марк Эйдельштейн, Светлана Камынина и Елена Борщёва фотографии
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