Ложный страх: Марк Эйдельштейн, Светлана Камынина и Елена Борщёва

«Повышая градус»: Товар, чистый как слеза комсомольца-женщины
Уволенные с завода сотрудники соображают на троих (бизнес)
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22 января в Москве состоялась премьера фильма Ивана Твердовского «Панический атаки», получившего на кинофестивале «Зимний» сразу две награды: приз за лучшую мужскую роль и главный приз фестиваля. В основе сюжета история о девушке Вике, страдающей паническими атаками и нервными проявлениями. В её родном городе это связывают с экологией или древним проклятием. Но попадая в другую страну, она совершает преступление, найти причины которого оказывается совсем не просто. Среди гостей премьеры были Валерия Шкирандо, Дарья Савельева, Елена Борщёва, Юлия Серина, Светлана Камынина, Сергей Двойников, Марк Эйдельштейн и другие.
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