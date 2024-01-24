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Райан Гослинг возмущён тем, что Марго Робби и Грету Гервиг не номинировали на «Оскар»

24 января
2024 год

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24 января 2024
Вчера Американская Киноакадемия огласила список номинантов на премию «Оскар», в котором имена режиссёра «Барби» Греты Гервиг и исполнительницы заглавной роли Марго Робби отсутствуют в категориях «Лучший режиссёр» и «Лучшая актриса». Хвалёный разворот голливудской индустрии навстречу женщин сделал шаг в сторону и снова повернулся к ним спиной. По крайней мере, так считает исполнивший роль Кена Райан Гослинг, удостоившийся номинации в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

Райан Гослинг возмущён тем, что Марго Робби и Грету Гервиг не номинировали на «Оскар»
фото: Райан Гослинг, Грета Гервиг и Марго Робби

«Без Барби нет Кена, и нет никакой «Барби» без Греты Гервиг и Марго Робби, людей, наиболее ответственных за глобальный успех этого фильма. Никакое признание для других участников съёмочной группы не было бы возможно без таланта, хватки и гения двух этих женщин», — заявил Гослинг в комментарии изданию «People».

«Против всех ожиданий, не имея ничего, кроме пары бездушных кукол без вторичных половых признаков, они заставили нас смеяться, разбили наши сердца и продвинули культуру, записав своим имена в истории. Их работа должна быть замечена и оценена наряду с работами других уважаемых номинантов».

Райан Гослинг возмущён тем, что Марго Робби и Грету Гервиг не номинировали на «Оскар»
фото: Грета Гервиг и Райан Гослинг

Впрочем, Академики не проигнорировали Гервиг полностью — режиссёр и её муж Ноа Баумбах удостоились номинации в категории «Лучший адаптированный сценарий». А у Робби есть шансы получить статуэтку только в качестве продюсера фильма, если Барби отхватит приз как «Лучший фильм».
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№ 1
Angelika77   24.01.2024 - 17:44
И точно, странно, что её не номинировали. Ведь Барби широко представлена, как основное кино. читать далее>>
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Райан Гослинг возмущён тем, что Марго Робби и Грету Гервиг не номинировали на «Оскар» фотографии
Райан Гослинг возмущён тем, что Марго Робби и Грету Гервиг не номинировали на «Оскар» фотографии
Райан Гослинг возмущён тем, что Марго Робби и Грету Гервиг не номинировали на «Оскар» фотографии
Райан Гослинг возмущён тем, что Марго Робби и Грету Гервиг не номинировали на «Оскар» фотографии
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