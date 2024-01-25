Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Мастер и Маргарита: Елизавета Боярская, Юлия Снигирь и Юра Борисов

25 января
2024 год

Лайфстайл >>
25 января 2024
Вчера в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в изводе Михаила Локшина. Фильм зрителям представили исполнители заглавных ролей Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, а так же актёры Полина Ауг, Алексей Гуськов, Дмитрий Лысенков, Игорь Верник и Юра Борисов, озвучивший кота Бегемота.

Мастер и Маргарита: Елизавета Боярская, Юлия Снигирь и Юра Борисов
фото: Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

Мастер и Маргарита: Елизавета Боярская, Юлия Снигирь и Юра Борисов
фото: Полина Ауг

Мастер и Маргарита: Елизавета Боярская, Юлия Снигирь и Юра Борисов
фото: Алексей Гуськов и Лидия Вележева

Мастер и Маргарита: Елизавета Боярская, Юлия Снигирь и Юра Борисов
фото: Дмитрий Лысенков

Мастер и Маргарита: Елизавета Боярская, Юлия Снигирь и Юра Борисов
фото: Юра Борисов с Анной Шевчук

Среди гостей премьеры были Лидия Вележева, Александр Мизёв, Анар, Алёна Водонаева, Анна Котова, Екатерина Вилкова, Елизавета Боярская, Клим Шипенко, Леонид Ярмольник, Алла Сигалова, Сергей Минаев и многие другие.

Мастер и Маргарита: Елизавета Боярская, Юлия Снигирь и Юра Борисов
фото: Александр Мизёв

Мастер и Маргарита: Елизавета Боярская, Юлия Снигирь и Юра Борисов
фото: Анар

Мастер и Маргарита: Елизавета Боярская, Юлия Снигирь и Юра Борисов
фото: Алёна Водонаева

Мастер и Маргарита: Елизавета Боярская, Юлия Снигирь и Юра Борисов
фото: Анна Котова

Мастер и Маргарита: Елизавета Боярская, Юлия Снигирь и Юра Борисов
фото: Валерия Гай Германика

Мастер и Маргарита: Елизавета Боярская, Юлия Снигирь и Юра Борисов
фото: Слава Копейкин

Мастер и Маргарита: Елизавета Боярская, Юлия Снигирь и Юра Борисов
фото: Екатерина Вилкова

Мастер и Маргарита: Елизавета Боярская, Юлия Снигирь и Юра Борисов
фото: Константин Хабенский

Мастер и Маргарита: Елизавета Боярская, Юлия Снигирь и Юра Борисов
фото: Изабель Эйдлен

Мастер и Маргарита: Елизавета Боярская, Юлия Снигирь и Юра Борисов
фото: Леонид Ярмольник

Мастер и Маргарита: Елизавета Боярская, Юлия Снигирь и Юра Борисов
фото: Клим Шипенко

Мастер и Маргарита: Елизавета Боярская, Юлия Снигирь и Юра Борисов
фото: Павел Ворожцов

Мастер и Маргарита: Елизавета Боярская, Юлия Снигирь и Юра Борисов
фото: Лиза Моряк

Мастер и Маргарита: Елизавета Боярская, Юлия Снигирь и Юра Борисов
фото: Мария Андреева

Мастер и Маргарита: Елизавета Боярская, Юлия Снигирь и Юра Борисов
фото: Елизавета Боярская

Мастер и Маргарита: Елизавета Боярская, Юлия Снигирь и Юра Борисов
фото: Мария Хорева и Алла Сигалова

Мастер и Маргарита: Елизавета Боярская, Юлия Снигирь и Юра Борисов
фото: Лиза Моряк

Мастер и Маргарита: Елизавета Боярская, Юлия Снигирь и Юра Борисов
фото: Сергей Минаев

«Мастер и Маргарита» в прокате с 25 января 2024 года.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
персоны
АнарМария АндрееваПолина АугАнна БегуноваЮра БорисовЕлизавета БоярскаяЛидия ВележеваВадим ВерникГригорий ВерникИгорь ВерникЕкатерина ВилковаАлёна ВодонаеваМарина ВорожищеваПавел ВорожцовВалерия Гай ГерманикаАлексей ГуськовВиктор ДобронравовЯна ЕнжаеваДарья КалмыковаМакар КожуховСергей Комаров (II)Варвара КомароваСлава КопейкинАнна Котова (II)Константин КузьминСофья ЛебедеваМихаил ЛокшинПавел ЛунгинДмитрий ЛысенковАндрей Максимов (III)Антон МегердичевАлександр МизёвСергей Минаев (II)Елизавета МорякЕлена Николаева (II)Александр Новиков (X)Елена ПановаАнастасия ПероваДарья ПоверенноваСоня ПриссАлександра РозановаСнежана СамохинаКузьма СапрыкинМихаил СафроновЕлена СеверАлла СигаловаСофья СиницынаОльга СмирноваЮлия СнигирьАртемий Соколов-СавостьяновКонстантин ХабенскийМария ХореваВладислав ЦенёвЕвгений ЦыгановАлександр ЦыпкинАнна ШевчукКлим ШипенкоИзабель ЭйдленЛеонид Ярмольник
фильмы
Мастер и Маргарита

фотографии >>
Мастер и Маргарита: Елизавета Боярская, Юлия Снигирь и Юра Борисов фотографии
Мастер и Маргарита: Елизавета Боярская, Юлия Снигирь и Юра Борисов фотографии
Мастер и Маргарита: Елизавета Боярская, Юлия Снигирь и Юра Борисов фотографии
Мастер и Маргарита: Елизавета Боярская, Юлия Снигирь и Юра Борисов фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Азер Курбанов
24 января ушёл из жизни актёр Азер Курбанов.
Валерий Галендеев
24 января ушёл из жизни актёр, педагог Валерий Галендеев.
Александр Саюталин
22 января ушёл из жизни Александр Саюталин.
Тургун Азизов
22 января ушёл из жизни актёр Тургун Азизов.
Людмила Блок
22 января ушла из жизни актриса Людмила Блок.
Виталий Вашедский
20 января ушёл из жизни актёр Виталий Вашедский.

День рождения >>

Владимир Высоцкий
Светлана Камынина
Сергей Мартынов
Альбина Матвеева
Леонид Окунев
Александр Петров (IV)
Андрей Ростоцкий
Иван Рыжов
Ирина Юревич
Миа Киршнер
Кристин Лакин
Адольфо Марсильяк
Марчин Руй
Тони Сервилло
Каролина Ферраз
Карло Чекки
все родившиеся 25 января >>

Афиша кино >>

Апокалипсис
боевик, драма, исторический фильм, приключения
Мексика, США, 2006
Панические атаки
драма
Россия, 2023
Присцилла: Элвис и я
биография, драма, музыкальный фильм, экранизация
США, 2023
Армия мёртвых в Пусане
боевик, детектив, фэнтези
Южная Корея, 2021
Демон, приди: Новый ритуал
триллер, фильм ужасов
Вьетнам, 2022
Иллюзия превосходства
научная фантастика, триллер
Великобритания, 2023
Мечты робота
музыкальный фильм, трагикомедия, экранизация
Испания, Франция, 2023
Нерешительный жених
драма, мелодрама
Италия, 2023
Плохие парни
криминальный фильм, триллер
США, 2023
Приключения динозавров
детский фильм, приключения
Китай, 2021
Мастер и Маргарита
драма, фэнтези, экранизация
Россия, 2024
Воздух
военный фильм, драма
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram