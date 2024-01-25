Мастер и Маргарита: Елизавета Боярская, Юлия Снигирь и Юра Борисов

Вчера в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»
в изводе Михаила Локшина
. Фильм зрителям представили исполнители заглавных ролей Юлия Снигирь
и Евгений Цыганов
, а так же актёры Полина Ауг
, Алексей Гуськов
, Дмитрий Лысенков
, Игорь Верник
и Юра Борисов
, озвучивший кота Бегемота.
фото: Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
фото: Полина Ауг
фото: Алексей Гуськов и Лидия Вележева
фото: Дмитрий Лысенков
фото: Юра Борисов с Анной Шевчук
Среди гостей премьеры были Лидия Вележева
, Александр Мизёв
, Анар
, Алёна Водонаева
, Анна Котова
, Екатерина Вилкова
, Елизавета Боярская
, Клим Шипенко
, Леонид Ярмольник
, Алла Сигалова
, Сергей Минаев
и многие другие.
фото: Александр Мизёв
фото: Анар
фото: Алёна Водонаева
фото: Анна Котова
фото: Валерия Гай Германика
фото: Слава Копейкин
фото: Екатерина Вилкова
фото: Константин Хабенский
фото: Изабель Эйдлен
фото: Леонид Ярмольник
фото: Клим Шипенко
фото: Павел Ворожцов
фото: Лиза Моряк
фото: Мария Андреева
фото: Елизавета Боярская
фото: Мария Хорева и Алла Сигалова
фото: Лиза Моряк
«Мастер и Маргарита» в прокате с 25 января 2024 года.
фото: Сергей Минаев
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