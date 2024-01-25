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«Я не люблю, когда Женя мне что-то советует»: Юлия Снигирь о работе с Евгением Цыгановым в «Мастере и Маргарите»

25 января
2024 год

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25 января 2024

25 января в российский прокат вышел фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», заглавные роли в котором исполнили супруги Юлия Снигирь и Евгений Цыганов. В интервью изданию «OK!» Юлия Снигирь призналась, что Евгения не сразу утвердили на роль Мастера.

«Я не люблю, когда Женя мне что-то советует»: Юлия Снигирь о работе с Евгением Цыгановым в «Мастере и Маргарите»

«Я как-то с самого начала была уверена, что это должен играть он — вообще не было сомнений, именно из-за того, как рассказана история — про Булгакова, который пишет роман […] Но надо сказать, что Женя утвердился не сразу. Они как-то этот момент оттягивали — возможно, не были уверены, что это хорошо, что мы в жизни пара. Было очень забавно, потому что я много с кем пробовалась, но всё время думала: «Ребята, все артисты прекрасные, но вы всё равно ведь Женю возьмете».

«Я не люблю, когда Женя мне что-то советует»: Юлия Снигирь о работе с Евгением Цыгановым в «Мастере и Маргарите»

Личные отношения актёров действительно влияли на съёмочный процесс. «Мы могли ссориться периодически. У нас были такие истории, что пока мы доезжали до площадки, так ссорились по поводу сцены, которую сейчас будем снимать, что даже не разговаривали. Забавно, потому что у нас была какая-то милая сцена как раз. Миша Локшин сказал: «Господи, ну я так и знал, что вот это начнется».

«Я не люблю, когда Женя мне что-то советует»: Юлия Снигирь о работе с Евгением Цыгановым в «Мастере и Маргарите»

«Я не очень люблю, когда мне партнёры что-то советуют. Хотя нет, вру, наверное, я просто не люблю, когда мне Женя что-нибудь советует. Воспринимаю на личный счёт сразу. Это было бы простительно любому другому партнеру, но не Жене. У него в принципе мышление достаточно режиссёрское, поэтому ему всегда очень хочется что-нибудь посоветовать кому-нибудь. Он классно придумывает, безусловно, это было понятно ещё на этапе читки. Мы очень много времени провели за столом, это не было простой формальностью: собрались, прочитали по ролям и разбежались. Мы много дней реально встречались, садились и каждую сцену вымучивали до каких-то мелочей, Женя придумывал столько всего... У них с Мишей сложился какой-то коннект и тандем сразу, они очень друг друга понимали, мне кажется. Это было круто, я за этим с интересом наблюдала. В этом смысле, чего уж тут говорить, Женя умеет такие вещи делать».
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Yanina Sokolova   25.01.2024 - 17:07
Никто не любит, когда ему советую, без просьбы. Тем более, актер такого же самого ранга или уровня, как там у их. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Я не люблю, когда Женя мне что-то советует»: Юлия Снигирь о работе с Евгением Цыгановым в «Мастере и Маргарите» фотографии
«Я не люблю, когда Женя мне что-то советует»: Юлия Снигирь о работе с Евгением Цыгановым в «Мастере и Маргарите» фотографии
«Я не люблю, когда Женя мне что-то советует»: Юлия Снигирь о работе с Евгением Цыгановым в «Мастере и Маргарите» фотографии
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