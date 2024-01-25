Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Мумия»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Недолюбленные дети — это ужас»: Юлия Снигирь о воспитании сына

25 января
2024 год

Лайфстайл >>
25 января 2024

По случаю выхода в прокат фильма «Мастер и Маргарита» Юлия Снигирь дала большое интервью изданию «OK!», в котором рассказала о работе с мужем Евгением Цыгановым и о воспитании их общего сына Фёдора, которому скоро исполнится 8 лет.

«Недолюбленные дети — это ужас»: Юлия Снигирь о воспитании сына

По словам актрисы, Фёдор, не смотря на свой возраст, очень внимателен к деталям и часто делает ей комплименты: «Наверное, Федя научился у Жени, мне так кажется. Женя мне делает комплименты, Федя на него смотрит — и тоже стал делать. Вообще, Федя замечает и платье новое, и прическу, и лак для ногтей. В этом смысле он очень внимательный. Или может, наоборот, сказать, что мне что-то не идёт. Мой внешний вид он комментирует».

«Недолюбленные дети — это ужас»: Юлия Снигирь о воспитании сына

Юлия старается соблюдать баланс между проявлением любви и воспитанием в ребёнке самостоятельности. «Хорошо бы научить сына какой-то самостоятельности и ответственности, чтобы не получилось так, что он ничего не может. Но давать больше любви. Например, укладывать спать — поговорить перед сном, обняться. Я к нему сажусь перед сном, он может мне что-то рассказать.

«Недолюбленные дети — это ужас»: Юлия Снигирь о воспитании сына

Мне кажется, что недолюбленные дети, особенно мальчики, — это ужас. Я не психолог, не могу сказать, откуда это берется в мужчинах, когда они всё время требуют чего-то от жизни, от женщин, им всего не хватает, но, возможно, это как раз результат недолюбленности в детстве. Мне кажется, жить в ощущении, что тебя все любят, — это здорово. А еще я восхищена самооценкой Феди. Например, он что-то нарисует и говорит: «Смотри, как красиво!» Он ходит на рисование, приносит свои работы на холсте — ни в коем случае их нельзя никуда ни отдать, ни подарить, всё будет храниться дома. Мне нравится, что современные дети не боятся рисковать, они не думают, что у них что-то не выйдет. Будет «красиво» — и всё!»
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Yanina Sokolova   25.01.2024 - 17:09
Молодец, похвалила своих детей. Они у неё самые лучшие. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Я не люблю, когда Женя мне что-то советует»: Юлия Снигирь о работе с Евгением Цыгановым в «Мастере и Маргарите»
«Мастер и Маргарита»: Силы зла, и где они обитают
Поиск по меткам
детимнение
персоны
Юлия СнигирьЕвгений Цыганов
фильмы
Мастер и Маргарита

фотографии >>
«Недолюбленные дети — это ужас»: Юлия Снигирь о воспитании сына фотографии
«Недолюбленные дети — это ужас»: Юлия Снигирь о воспитании сына фотографии
«Недолюбленные дети — это ужас»: Юлия Снигирь о воспитании сына фотографии
«Недолюбленные дети — это ужас»: Юлия Снигирь о воспитании сына фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Мумия»

Скорбим

Азер Курбанов
24 января ушёл из жизни актёр Азер Курбанов.
Валерий Галендеев
24 января ушёл из жизни актёр, педагог Валерий Галендеев.
Александр Саюталин
22 января ушёл из жизни Александр Саюталин.
Тургун Азизов
22 января ушёл из жизни актёр Тургун Азизов.
Людмила Блок
22 января ушла из жизни актриса Людмила Блок.

День рождения >>

Владимир Высоцкий
Светлана Камынина
Сергей Мартынов
Альбина Матвеева
Леонид Окунев
Александр Петров (IV)
Андрей Ростоцкий
Иван Рыжов
Ирина Юревич
Миа Киршнер
Кристин Лакин
Адольфо Марсильяк
Марчин Руй
Тони Сервилло
Каролина Ферраз
Карло Чекки
все родившиеся 25 января >>

Афиша кино >>

Апокалипсис
боевик, драма, исторический фильм, приключения
Мексика, США, 2006
Мастер и Маргарита
драма, фэнтези, экранизация
Россия, 2024
Панические атаки
драма
Россия, 2023
Присцилла: Элвис и я
биография, драма, музыкальный фильм, экранизация
США, 2023
Армия мёртвых в Пусане
боевик, детектив, фэнтези
Южная Корея, 2021
Демон, приди: Новый ритуал
триллер, фильм ужасов
Вьетнам, 2022
Иллюзия превосходства
научная фантастика, триллер
Великобритания, 2023
Мечты робота
музыкальный фильм, трагикомедия, экранизация
Испания, Франция, 2023
Нерешительный жених
драма, мелодрама
Италия, 2023
Плохие парни
криминальный фильм, триллер
США, 2023
Приключения динозавров
детский фильм, приключения
Китай, 2021
Воздух
военный фильм, драма
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?