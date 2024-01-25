«Недолюбленные дети — это ужас»: Юлия Снигирь о воспитании сына

По случаю выхода в прокат фильма «Мастер и Маргарита» Юлия Снигирь
дала большое интервью
изданию «OK!», в котором рассказала
о работе с мужем Евгением Цыгановым
и о воспитании их общего сына Фёдора, которому скоро исполнится 8 лет.
По словам актрисы, Фёдор, не смотря на свой возраст, очень внимателен к деталям и часто делает ей комплименты: «Наверное, Федя научился у Жени, мне так кажется. Женя мне делает комплименты, Федя на него смотрит — и тоже стал делать. Вообще, Федя замечает и платье новое, и прическу, и лак для ногтей. В этом смысле он очень внимательный. Или может, наоборот, сказать, что мне что-то не идёт. Мой внешний вид он комментирует»
.
Юлия старается соблюдать баланс между проявлением любви и воспитанием в ребёнке самостоятельности. «Хорошо бы научить сына какой-то самостоятельности и ответственности, чтобы не получилось так, что он ничего не может. Но давать больше любви. Например, укладывать спать — поговорить перед сном, обняться. Я к нему сажусь перед сном, он может мне что-то рассказать.
Мне кажется, что недолюбленные дети, особенно мальчики, — это ужас. Я не психолог, не могу сказать, откуда это берется в мужчинах, когда они всё время требуют чего-то от жизни, от женщин, им всего не хватает, но, возможно, это как раз результат недолюбленности в детстве. Мне кажется, жить в ощущении, что тебя все любят, — это здорово. А еще я восхищена самооценкой Феди. Например, он что-то нарисует и говорит: «Смотри, как красиво!» Он ходит на рисование, приносит свои работы на холсте — ни в коем случае их нельзя никуда ни отдать, ни подарить, всё будет храниться дома. Мне нравится, что современные дети не боятся рисковать, они не думают, что у них что-то не выйдет. Будет «красиво» — и всё!»
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