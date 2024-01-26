«Я таких денег никогда не видел»: Том Холландер рассказал, как ошибке получил гонорар Тома Холланда

«Меня с ним путают постоянно, особенно, когда речь о невизуальном общении. Когда общаешься с компанией жилищно-коммунальных услуг, например. Или когда тебя представляют чьим-нибудь детям, спектр эмоций которых проходит путь от крайнего возбуждения к смущению и разочарованию. Они ещё всегда говорят: «Моим детям прям не терпится с вами познакомиться». На что я обычно отвечаю: «Да неужели?» Эти дети всегда выбегают с криками «Где он? Где он?!» А потом чуть не плачут, когда видят меня вместо Холланда.
фото: Том Холланд
А ещё бухгалтеры в моём агенстве тоже нас перепутали. Какое-то непродолжительное время нас с Холландом представляло одно агентство. Однажды я отправился к другу, который работает в театре в Англии. За 300 фунтов стерлингов в неделю, играя по Чехову. И я сел в зрительном зале, ужасно довольный собой — ведь я только что закончил работу над каким-то шоу на BBC, заработав около 30 000 фунтов, которые помогут мне прожить следующий год. Я сидел и думал: «Это великолепно, я процветаю». Я уже представлял себе, как после пьесы подойду к своему дорогому другу Питеру, который играет на сцене, и покровительственным тоном похвалю его скромный труд. А потом начался антракт, и я решил проверить электронную почту. А там письмо от агенства с заголовком: «Твой первый бонус за кассовые сборы «Мстителей». И я подумал: «Меня вроде нет в «Мстителях»... Это была какая-то ошеломительная сумма — и это был даже не гонорар, а первая выплата бонуса за сборы. Не за все сборы, а только первая выплата. Я таких денег не видел никогда — там было семизначное число. Ему было что-то около 20 лет. Так что моё самодовольство моментально улетучилось. Ну что поделать, шоу-бизнес».
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