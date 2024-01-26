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Брэдли Купер встречается с Джиджи Хадид

26 января
2024 год

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26 января 2024
В прошлом году СМИ упорно сватали 28-летнюю модель Джиджи Хадид за Леонардо ДиКаприо, но актёр в итоге остановил свой скоропортящийся выбор на 25-летней Виттории Черетти. А Джиджи достался другой респектабельный мужчина в самом расцвете сил — 49-летний Брэдли Купер.

Брэдли Купер встречается с Джиджи Хадид

Слухи об их романе поползли в октябре прошлого года — пронырливые папарацци отлавливали Брэдли и Джиджи на конспиративных свиданиях в Нью-Йорке. А на днях слухи о романе подтвердились: папарацци засняли пару в Лондоне, где они прогуливались, держась за руки. Познакомились они, судя по всему, благодаря бывшей возлюбленной Брэдли и коллеге Джиджи, модели Ирине Шейк, с которой актёр воспитывает 6-летнюю дочь Лею.

Брэдли Купер встречается с Джиджи Хадид
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№ 1
Yanina Sokolova   26.01.2024 - 19:21
49 - лет самый расцвет сил? А что тогда в 30 - детство)). Прикольно получается. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Брэдли Купер встречается с Джиджи Хадид фотографии
Брэдли Купер встречается с Джиджи Хадид фотографии
Брэдли Купер встречается с Джиджи Хадид фотографии
Брэдли Купер встречается с Джиджи Хадид фотографии
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