Брэдли Купер встречается с Джиджи Хадид

В прошлом году СМИ упорно сватали 28-летнюю модель Джиджи Хадид
за Леонардо ДиКаприо
, но актёр в итоге остановил свой скоропортящийся выбор на 25-летней Виттории Черетти
. А Джиджи достался другой респектабельный мужчина в самом расцвете сил — 49-летний Брэдли Купер
.
Слухи об их романе поползли в октябре прошлого года — пронырливые папарацци отлавливали Брэдли и Джиджи на конспиративных свиданиях в Нью-Йорке. А на днях слухи о романе подтвердились: папарацци засняли пару в Лондоне, где они прогуливались, держась за руки
. Познакомились они, судя по всему, благодаря бывшей возлюбленной Брэдли и коллеге Джиджи, модели Ирине Шейк
, с которой актёр воспитывает 6-летнюю дочь Лею.
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