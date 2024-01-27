Народный мститель: Тина Канделаки, Светлана Степанковская и Владислав Ветров

Святослав Подгаевский снял мюзикл «Подростки» про идеализированные 90-е
В главных ролях заняты Алексей Онежен, Александра Тихонова, Елена Лядова, Тимофей Трибунцев и Никита Кологривый
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25 января в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера нового приключенческого сериала «Зорро», который стартовал в эфире телеканала ТВ-3 26 января в 19:30. Среди гостей были Тина Канделаки, Владислав Ветров, Анар, Валерия Ланская, Светлана Степанковская, Ксения Суркова, Мария Лисовая, Антон Савенков, Маргарита Дьяченкова и многие другие.
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