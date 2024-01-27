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Народный мститель: Тина Канделаки, Светлана Степанковская и Владислав Ветров

27 января
2024 год

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27 января 2024

25 января в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера нового приключенческого сериала «Зорро», который стартовал в эфире телеканала ТВ-3 26 января в 19:30. Среди гостей были Тина Канделаки, Владислав Ветров, Анар, Валерия Ланская, Светлана Степанковская, Ксения Суркова, Мария Лисовая, Антон Савенков, Маргарита Дьяченкова и многие другие.

Народный мститель: Тина Канделаки, Светлана Степанковская и Владислав Ветров
фото: Тина Канделаки

Народный мститель: Тина Канделаки, Светлана Степанковская и Владислав Ветров
фото: Владислав Ветров

Народный мститель: Тина Канделаки, Светлана Степанковская и Владислав Ветров
фото: Анар

Народный мститель: Тина Канделаки, Светлана Степанковская и Владислав Ветров
фото: Валерия Ланская

Народный мститель: Тина Канделаки, Светлана Степанковская и Владислав Ветров
фото: Светлана Степанковская

Народный мститель: Тина Канделаки, Светлана Степанковская и Владислав Ветров
фото: Ксения Суркова

Народный мститель: Тина Канделаки, Светлана Степанковская и Владислав Ветров
фото: Мария Лисовая

Народный мститель: Тина Канделаки, Светлана Степанковская и Владислав Ветров
фото: Маргарита Дьяченкова

Народный мститель: Тина Канделаки, Светлана Степанковская и Владислав Ветров
фото: Антон Савенков

Народный мститель: Тина Канделаки, Светлана Степанковская и Владислав Ветров
фото: Дарья Блохина и Карен Арутюнов

Смотрите свежие серии нового «Зорро» каждую пятницу в 19:30 на ТВ-3!
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Народный мститель: Тина Канделаки, Светлана Степанковская и Владислав Ветров фотографии
Народный мститель: Тина Канделаки, Светлана Степанковская и Владислав Ветров фотографии
Народный мститель: Тина Канделаки, Светлана Степанковская и Владислав Ветров фотографии
Народный мститель: Тина Канделаки, Светлана Степанковская и Владислав Ветров фотографии
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