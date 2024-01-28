Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Домашний зверь: Агата Муцениеце, Дмитрий Дюжев и Анна Цуканова-Котт

28 января
2024 год

Лайфстайл >>
28 января 2024
27 января в кинотеатре «Синема Парк» состоялась светская премьера семейной комедии «Я – медведь». Первыми посмотреть картину пришли звёздные гости и их дети: Агата Муцениеце, Ирина Безряднова, Дмитрий Дюжев, Дмитрий Чеботарёв и Елизавета Климова, Анна Цуканова-Котт, Анфиса Чехова, Владимир Левкин, Анна Пескова, Рената Пиотровски и многие другие.

Домашний зверь: Агата Муцениеце, Дмитрий Дюжев и Анна Цуканова-Котт
фото: Агата Муцениеце с детьми

Домашний зверь: Агата Муцениеце, Дмитрий Дюжев и Анна Цуканова-Котт
фото: Ирина Безряднова

Домашний зверь: Агата Муцениеце, Дмитрий Дюжев и Анна Цуканова-Котт
фото: Елизавета Климова и Дмитрий Чеботарёв с дочерью

Домашний зверь: Агата Муцениеце, Дмитрий Дюжев и Анна Цуканова-Котт
фото: Анна Цуканова-Котт с семьёй

Домашний зверь: Агата Муцениеце, Дмитрий Дюжев и Анна Цуканова-Котт
фото: Дмитрий Дюжев

Домашний зверь: Агата Муцениеце, Дмитрий Дюжев и Анна Цуканова-Котт
фото: Анфиса Чехова

Домашний зверь: Агата Муцениеце, Дмитрий Дюжев и Анна Цуканова-Котт
фото: Виктория Богатырёва с дочерью

Домашний зверь: Агата Муцениеце, Дмитрий Дюжев и Анна Цуканова-Котт
фото: Анна Пескова

Домашний зверь: Агата Муцениеце, Дмитрий Дюжев и Анна Цуканова-Котт
фото: Владимир и Маруся Левкины с дочерью

Домашний зверь: Агата Муцениеце, Дмитрий Дюжев и Анна Цуканова-Котт
фото: Рената Пиотровски

Домашний зверь: Агата Муцениеце, Дмитрий Дюжев и Анна Цуканова-Котт
фото: Елена Старостина

В российских кинотеатрах фильм «Я – медведь» можно будет увидеть уже с 1 февраля.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекдетиДетское кино / Детистиль
персоны
Ирина БезрядноваВиктория БогатырёваЕкатерина Борисова (III)Дмитрий ДюжевЛиза КлимоваВладимир ЛевкинАгата МуцениецеАнна ПесковаРената ПиотровскиАндрей ПынзаруЕлена Старостина (II)Сергей ФилинАнна Цуканова-КоттДмитрий ЧеботарёвАнфиса Чехова
фильмы
Я — медведь

фотографии >>
Домашний зверь: Агата Муцениеце, Дмитрий Дюжев и Анна Цуканова-Котт фотографии
Домашний зверь: Агата Муцениеце, Дмитрий Дюжев и Анна Цуканова-Котт фотографии
Домашний зверь: Агата Муцениеце, Дмитрий Дюжев и Анна Цуканова-Котт фотографии
Домашний зверь: Агата Муцениеце, Дмитрий Дюжев и Анна Цуканова-Котт фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Виктор Новиков
28 января ушёл из жизни театральный деятель Виктор Новиков.
Вера Молчанова
26 января ушла из жизни актриса Вера Молчанова.
Азер Курбанов
24 января ушёл из жизни актёр Азер Курбанов.
Вероника Круглова
24 января ушла из жизни певица Вероника Круглова.

День рождения >>

Ольга Кабо
Павел Кормунин
Павел Крайнов
Надежда Маркина
Татьяна Назарова (III)
Александр Пашутин
Людмила Полякова
Константин Соловьёв
Кирилл Ульянов
Алан Алда
Марселу Антони
Лючия Бозе
Элайджа Вуд
Хайме Гарса
Марта Келлер
Юрген Цартманн
все родившиеся 28 января >>

Афиша кино >>

Правда
детектив, драма, триллер
Россия, 2023
Детка
драма
Россия, 2023
В теле убийцы
криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2023
Багровый рассвет
триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2024
Идеальные дни
драма
Германия, Япония, 2023
Избави нас. Одержимые
мистика, фильм ужасов
США, 2023
Как приручить монстров
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Испания, 2023
Кривая дорога
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Май, декабрь
драма, мелодрама
США, 2023
Молли и Ботан
комедия
США, 2023
Конец Славы
комедия
Россия, 2024
Моя прекрасная свадьба
комедия, мелодрама, экранизация
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен