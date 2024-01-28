Кинопортал Film.ru выпустил печатное издание про женщин в кино

Кинопортал Film.ru
выпустил специальный коллекционный выпуск, посвящённый женщинам в российском кино. Печатный номер вышел под тремя обложками с выдающимися актрисами нашего времени – Юлией Снигирь
, Светланой Ходченковой
и Любовью Аксёновой
. Внутри журнала большие интервью и фотосессии с ними.
Также среди героинь выпуска – Софья Лебедева
, Анастасия Талызина
, Елизавета Шакира
, Мария Мацель
, Соня Присс
, Мила Ершова
, Наталия Мещанинова
, Любовь Мульменко
, Ольга Сутулова
, Ирина Горбачёва
, Сабина Ахмедова
, Дарья Савельева
, Лукерья Ильяшенко
, Александра Ребенок
, Светлана Иванова
и многие другие.
С представительницами российской киноиндустрии поговорили о творчестве и специфике их профессий, о самовыражении, вдохновении, успехах, тревогах и сильных качествах. Составили топ лучших фильмов и сериалов о женщинах последних лет, изучили эволюцию женской режиссуры и вспомнили самых запоминающихся героинь советского кино.
Тираж журнала ограничен.
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