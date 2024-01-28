Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Кинопортал Film.ru выпустил печатное издание про женщин в кино

28 января
2024 год

Лайфстайл >>
28 января 2024
Кинопортал Film.ru выпустил специальный коллекционный выпуск, посвящённый женщинам в российском кино. Печатный номер вышел под тремя обложками с выдающимися актрисами нашего времени – Юлией Снигирь, Светланой Ходченковой и Любовью Аксёновой. Внутри журнала большие интервью и фотосессии с ними.

Кинопортал Film.ru выпустил печатное издание про женщин в кино

Также среди героинь выпуска – Софья Лебедева, Анастасия Талызина, Елизавета Шакира, Мария Мацель, Соня Присс, Мила Ершова, Наталия Мещанинова, Любовь Мульменко, Ольга Сутулова, Ирина Горбачёва, Сабина Ахмедова, Дарья Савельева, Лукерья Ильяшенко, Александра Ребенок, Светлана Иванова и многие другие.

Кинопортал Film.ru выпустил печатное издание про женщин в кино

С представительницами российской киноиндустрии поговорили о творчестве и специфике их профессий, о самовыражении, вдохновении, успехах, тревогах и сильных качествах. Составили топ лучших фильмов и сериалов о женщинах последних лет, изучили эволюцию женской режиссуры и вспомнили самых запоминающихся героинь советского кино.

Кинопортал Film.ru выпустил печатное издание про женщин в кино

Кинопортал Film.ru выпустил печатное издание про женщин в кино

Тираж журнала ограничен.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Женщины / Феминизм
персоны
Любовь АксёноваСабина АхмедоваИрина ГорбачёваМила ЕршоваСветлана ИвановаЛукерья ИльяшенкоСофья ЛебедеваМаша МацельНаталия МещаниноваЛюбовь МульменкоСоня ПриссАлександра РебенокДарья СавельеваЮлия СнигирьОльга СутуловаАнастасия ТалызинаСветлана ХодченковаЕлизавета Шакира

фотографии >>
Кинопортал Film.ru выпустил печатное издание про женщин в кино фотографии
Кинопортал Film.ru выпустил печатное издание про женщин в кино фотографии
Кинопортал Film.ru выпустил печатное издание про женщин в кино фотографии
Кинопортал Film.ru выпустил печатное издание про женщин в кино фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Виктор Новиков
28 января ушёл из жизни театральный деятель Виктор Новиков.
Вера Молчанова
26 января ушла из жизни актриса Вера Молчанова.
Азер Курбанов
24 января ушёл из жизни актёр Азер Курбанов.
Вероника Круглова
24 января ушла из жизни певица Вероника Круглова.

День рождения >>

Ольга Кабо
Павел Кормунин
Павел Крайнов
Надежда Маркина
Татьяна Назарова (III)
Александр Пашутин
Людмила Полякова
Константин Соловьёв
Кирилл Ульянов
Алан Алда
Марселу Антони
Лючия Бозе
Элайджа Вуд
Хайме Гарса
Марта Келлер
Юрген Цартманн
все родившиеся 28 января >>

Афиша кино >>

Правда
детектив, драма, триллер
Россия, 2023
Детка
драма
Россия, 2023
В теле убийцы
криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2023
Багровый рассвет
триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2024
Идеальные дни
драма
Германия, Япония, 2023
Избави нас. Одержимые
мистика, фильм ужасов
США, 2023
Как приручить монстров
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Испания, 2023
Кривая дорога
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Май, декабрь
драма, мелодрама
США, 2023
Молли и Ботан
комедия
США, 2023
Конец Славы
комедия
Россия, 2024
Моя прекрасная свадьба
комедия, мелодрама, экранизация
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен