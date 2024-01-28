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Неделя высокой моды: Флоренс Пью, Дженнифер Лопес и Гвендолин Кристи

28 января
2024 год

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28 января 2024

В четверг подошла к концу Неделя высокой моды в Париже. Одним из последних стал показ свежей коллекции Valentino Haute Couture, на котором были замечены Кайли Дженнер, Флоренс Пью, Дженнифер Лопес и Роузи Хантингтон-Уайтли.

Неделя высокой моды: Флоренс Пью, Дженнифер Лопес и Гвендолин Кристи
фото: Кайли Дженнер

Неделя высокой моды: Флоренс Пью, Дженнифер Лопес и Гвендолин Кристи
фото: Дженнифер Лопес

Неделя высокой моды: Флоренс Пью, Дженнифер Лопес и Гвендолин Кристи
фото: Флоренс Пью

Неделя высокой моды: Флоренс Пью, Дженнифер Лопес и Гвендолин Кристи
фото: Роузи Хантингтон-Уайтли

Неделя высокой моды: Флоренс Пью, Дженнифер Лопес и Гвендолин Кристи

Также Джей Ло можно было увидеть на шоу Elie Saab.

Неделя высокой моды: Флоренс Пью, Дженнифер Лопес и Гвендолин Кристи
фото: Дженнифер Лопес

Неделя высокой моды: Флоренс Пью, Дженнифер Лопес и Гвендолин Кристи
фото: Дженнифер Лопес

25 января состоялся показ новой коллекции модного дома Fendi. Среди гостей засветились Зендая, Риз Уизерспун с дочерью Авой и Адель Экзаркопулос.

Неделя высокой моды: Флоренс Пью, Дженнифер Лопес и Гвендолин Кристи
фото: Риз Уизерспун с дочерью

Неделя высокой моды: Флоренс Пью, Дженнифер Лопес и Гвендолин Кристи
фото: Риз Уизерспун с дочерью

Неделя высокой моды: Флоренс Пью, Дженнифер Лопес и Гвендолин Кристи
фото: Зендая

Неделя высокой моды: Флоренс Пью, Дженнифер Лопес и Гвендолин Кристи
фото: Зендая

Неделя высокой моды: Флоренс Пью, Дженнифер Лопес и Гвендолин Кристи
фото: Адель Экзаркопулос

Завершил Неделю высокой моды показ весенней коллекции Maison Margiela, на котором были замечены Кайли Дженнер, Ким Кардашьян и Гвендолин Кристи в качестве модели.

Неделя высокой моды: Флоренс Пью, Дженнифер Лопес и Гвендолин Кристи
фото: Кайли Дженнер

Неделя высокой моды: Флоренс Пью, Дженнифер Лопес и Гвендолин Кристи
фото: Ким Кардашьян

Неделя высокой моды: Флоренс Пью, Дженнифер Лопес и Гвендолин Кристи
фото: Белла Торн

Неделя высокой моды: Флоренс Пью, Дженнифер Лопес и Гвендолин Кристи
фото: Гвендолин Кристи
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