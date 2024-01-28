Неделя высокой моды: Флоренс Пью, Дженнифер Лопес и Гвендолин Кристи

В четверг подошла к концу Неделя высокой моды в Париже
. Одним из последних стал показ свежей коллекции Valentino Haute Couture, на котором были замечены Кайли Дженнер
, Флоренс Пью
, Дженнифер Лопес
и Роузи Хантингтон-Уайтли
.
фото: Кайли Дженнер
фото: Дженнифер Лопес
фото: Флоренс Пью
фото: Роузи Хантингтон-Уайтли
Также Джей Ло можно было увидеть на шоу Elie Saab.
фото: Дженнифер Лопес
фото: Дженнифер Лопес
25 января состоялся показ новой коллекции модного дома Fendi. Среди гостей засветились Зендая
, Риз Уизерспун
с дочерью Авой
и Адель Экзаркопулос
.
фото: Риз Уизерспун с дочерью
фото: Риз Уизерспун с дочерью
фото: Зендая
фото: Зендая
фото: Адель Экзаркопулос
Завершил Неделю высокой моды показ весенней коллекции Maison Margiela, на котором были замечены Кайли Дженнер, Ким Кардашьян
и Гвендолин Кристи
в качестве модели.
фото: Кайли Дженнер
фото: Ким Кардашьян
фото: Белла Торн фото: Гвендолин Кристи
обсуждение >>