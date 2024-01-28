Ксения Собчак заявила, что на участников «голой» вечеринки президенту донёс Никита Михалков

Ксения Собчак заявила
, что узнала, кто донёс на участников «голой» вечеринки Насти Ивлеевой
президенту России Владимиру Путину
. По её словам, это был Никита Михалков
.
Михалков якобы не только рассказал, но и показал видео с рэпером Vacio в носке Balenciaga на гениталиях: «Если я ставлю цель, то достигаю её — наконец-то смогла узнать, кто же донёс президенту о вечеринке. Два источника уверенно и с подробностями заявили, что это был Никита Михалков. И не просто донёс, а ещё и показал печально известные видео, а также сопроводил комментарием про 666 и сатанинскую вечеринку»
, – написала Собчак в своём Телеграм-канале.
Она отметила, что Путин любит и уважает Михалкова, поэтому последний, «когда ему надо, вполне может донести свою позицию, привести аргументы, накрутить и убедить в своей точке зрения намертво»
. Собчак убеждена, что именно этим объясняется жёсткая реакция властей на вечеринку, включающая санкции в отношении её участников, таких как Филипп Киркоров
и Лолита Милявская
. Сама Собчак тоже присутствовала на вечеринке, за что впоследствии извинилась. Она подчеркнула, что не отказывается от извинений, просто ей очень хотелось знать, «кого благодарить»
за поднявшийся шум.
В ответ Михалков заявил
, что для обсуждения с президентом у него есть более важные и интересные темы: «Есть две категории людей: есть люди, которые точно ничего не знают, а есть люди, которые знают всё, но не точно. Я предпочитаю первых – по крайней мере, они при желании хоть что-нибудь точно могут узнать.
В те нечастые возможности встречи и разговора с президентом, уверяю Вас, у нас есть более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся 26 декабря в клубе «Мутабор», в котором Вы тоже имели бесстрашие участвовать»
.
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