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Ксения Собчак заявила, что на участников «голой» вечеринки президенту донёс Никита Михалков

28 января
2024 год

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28 января 2024

Ксения Собчак заявила, что узнала, кто донёс на участников «голой» вечеринки Насти Ивлеевой президенту России Владимиру Путину. По её словам, это был Никита Михалков.

Ксения Собчак заявила, что на участников «голой» вечеринки президенту донёс Никита Михалков

Михалков якобы не только рассказал, но и показал видео с рэпером Vacio в носке Balenciaga на гениталиях: «Если я ставлю цель, то достигаю её — наконец-то смогла узнать, кто же донёс президенту о вечеринке. Два источника уверенно и с подробностями заявили, что это был Никита Михалков. И не просто донёс, а ещё и показал печально известные видео, а также сопроводил комментарием про 666 и сатанинскую вечеринку», – написала Собчак в своём Телеграм-канале.

Она отметила, что Путин любит и уважает Михалкова, поэтому последний, «когда ему надо, вполне может донести свою позицию, привести аргументы, накрутить и убедить в своей точке зрения намертво». Собчак убеждена, что именно этим объясняется жёсткая реакция властей на вечеринку, включающая санкции в отношении её участников, таких как Филипп Киркоров и Лолита Милявская. Сама Собчак тоже присутствовала на вечеринке, за что впоследствии извинилась. Она подчеркнула, что не отказывается от извинений, просто ей очень хотелось знать, «кого благодарить» за поднявшийся шум.

Ксения Собчак заявила, что на участников «голой» вечеринки президенту донёс Никита Михалков

В ответ Михалков заявил, что для обсуждения с президентом у него есть более важные и интересные темы: «Есть две категории людей: есть люди, которые точно ничего не знают, а есть люди, которые знают всё, но не точно. Я предпочитаю первых – по крайней мере, они при желании хоть что-нибудь точно могут узнать.

В те нечастые возможности встречи и разговора с президентом, уверяю Вас, у нас есть более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся 26 декабря в клубе «Мутабор», в котором Вы тоже имели бесстрашие участвовать».
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Ксения Собчак заявила, что на участников «голой» вечеринки президенту донёс Никита Михалков фотографии
Ксения Собчак заявила, что на участников «голой» вечеринки президенту донёс Никита Михалков фотографии
Ксения Собчак заявила, что на участников «голой» вечеринки президенту донёс Никита Михалков фотографии
Ксения Собчак заявила, что на участников «голой» вечеринки президенту донёс Никита Михалков фотографии
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