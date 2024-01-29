Милли Бобби Браун запустит линию удобной и доступной одежды

Милли Бобби Браун
запустит собственную линию одежды под брендом Florence by Mills. Об этом актриса рассказала
в интервью Elle.
Актриса уже несколько лет хотела выпустить коллекцию, отражающую её личный стиль. По замыслу Милли, покупатели смогут находить уникальные способы носить вещи её бренда, при этом не жертвуя комфортом: «Мне было 10 лет. Я ходила на все эти мероприятия и церемонии, и все эти крупные модные бренды хотели меня одеть. Я не знала, что такое мой личный стиль, и единственное время, когда я одевалась, кроме церемоний, — это поход на работу. Когда я стала старше, я задалась вопросом: «Каков мой личный стиль?»
— рассказала актриса.
Браун считает важным, что её сверстники смогут позволить себе купить одежду и найти именно то, что им нужно: «Если описывать мою эстетику, то мне нравится бохо-стиль. Все, что свободно сидит и очень удобно. Мне нравятся светлые цвета. Я не особо женственная; иногда я чувствую себя женственной, а иногда нет. Я хотела создать действительно мягкие материалы, в которых девушкам было бы удобно ходить в школу, на работу и тому подобное. Я хочу, чтобы люди чувствовали себя как в пижаме, но при этом могли выйти на улицу. Это то, что мне нравится. Я хочу носить пижаму на работу»
, — добавила актриса. Милли Бобби Браун запустила бренд Florence by Mills ещё в 2019 году, но до этих пор продавала только косметику.
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