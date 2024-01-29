Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Милли Бобби Браун запустит линию удобной и доступной одежды

29 января
2024 год

Лайфстайл >>
29 января 2024
Милли Бобби Браун запустит собственную линию одежды под брендом Florence by Mills. Об этом актриса рассказала в интервью Elle.

Милли Бобби Браун запустит линию удобной и доступной одежды

Актриса уже несколько лет хотела выпустить коллекцию, отражающую её личный стиль. По замыслу Милли, покупатели смогут находить уникальные способы носить вещи её бренда, при этом не жертвуя комфортом: «Мне было 10 лет. Я ходила на все эти мероприятия и церемонии, и все эти крупные модные бренды хотели меня одеть. Я не знала, что такое мой личный стиль, и единственное время, когда я одевалась, кроме церемоний, — это поход на работу. Когда я стала старше, я задалась вопросом: «Каков мой личный стиль?» — рассказала актриса.

Браун считает важным, что её сверстники смогут позволить себе купить одежду и найти именно то, что им нужно: «Если описывать мою эстетику, то мне нравится бохо-стиль. Все, что свободно сидит и очень удобно. Мне нравятся светлые цвета. Я не особо женственная; иногда я чувствую себя женственной, а иногда нет. Я хотела создать действительно мягкие материалы, в которых девушкам было бы удобно ходить в школу, на работу и тому подобное. Я хочу, чтобы люди чувствовали себя как в пижаме, но при этом могли выйти на улицу. Это то, что мне нравится. Я хочу носить пижаму на работу», — добавила актриса. Милли Бобби Браун запустила бренд Florence by Mills ещё в 2019 году, но до этих пор продавала только косметику.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
красотарекламастиль
персоны
Милли Бобби Браун

фотографии >>
Милли Бобби Браун запустит линию удобной и доступной одежды фотографии
Милли Бобби Браун запустит линию удобной и доступной одежды фотографии
Милли Бобби Браун запустит линию удобной и доступной одежды фотографии
Милли Бобби Браун запустит линию удобной и доступной одежды фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Виктор Новиков
28 января ушёл из жизни театральный деятель Виктор Новиков.
Вера Молчанова
26 января ушла из жизни актриса Вера Молчанова.
Азер Курбанов
24 января ушёл из жизни актёр Азер Курбанов.
Вероника Круглова
24 января ушла из жизни певица Вероника Круглова.

День рождения >>

Дмитрий Быковский-Ромашов
Евгения Глотова
Андрей Градов
Надежда Каратаева
Григорий Константинопольский
Лариса Луста
Яна Львова
Артём Осипов
Шамиль Хаматов
Хизер Грэм
Эндрю Киган
Дороти Мэлоун
Антал Пагер
Том Селлек
Франсуа Сивиль
Джон Форсайт
все родившиеся 29 января >>

Афиша кино >>

Правда
детектив, драма, триллер
Россия, 2023
Детка
драма
Россия, 2023
В теле убийцы
криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2023
Багровый рассвет
триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2024
Идеальные дни
драма
Германия, Япония, 2023
Избави нас. Одержимые
мистика, фильм ужасов
США, 2023
Как приручить монстров
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Испания, 2023
Кривая дорога
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Май, декабрь
драма, мелодрама
США, 2023
Молли и Ботан
комедия
США, 2023
Конец Славы
комедия
Россия, 2024
Моя прекрасная свадьба
комедия, мелодрама, экранизация
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram